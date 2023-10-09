Микрогранты для бизнеса: в 2024 году на программу выделят вдвое больше денег

Правительство в 2024 году вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для поддержки бизнеса "Власна справа". Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает пресс-служба Минэкономики.

По словам чиновницы, за 15 месяцев действия программы средства на старт или развитие бизнеса получили 8 тыс. украинцев. Речь идет о 1,6 млрд гривен.

При этом предприниматели уже создали 18,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, на начало августа получатели грантов уплатили более 400 млн грн налогов в бюджет.

В следующем году на финансирование программы закладывается 3,5 млрд грн, что позволит выдать 14 тыс. грантов.

Что касается компонента программы "Власна справа" для ветеранов, то уже есть 119 победителей, которые получат гранты на 47 млн гривен.

"До конца текущего года запланировано еще две волны подачи заявок на гранты ветеранам на общую сумму 160 млн гривен. Эта программа также будет действовать и в следующем году. Мы планируем в 2024 году выдать 1300 грантов именно ветеранам или вторым супругам", - сказала Бережная.

"Власна справа": условия программы

Программа "Власна справа" является одним из направлений правительственного проекта "єРобота", который был запущен в июле 2022 года.

В рамках "Власної справи" украинцы могут получить финансовую поддержку от государства в виде микрогранта в размере от 50 до 250 тыс. гривен. Эти средства можно потратить на:

приобретение оборудования;

закупку сырья;

арендную плату (не более 25% от суммы гранта);

лизинг оборудования.

Заявку на получение гранта могут подать будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не находящиеся и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории РФ;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве;

относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющих задолженности перед бюджетом.

Участники программы должны создать не менее одного рабочего места и осуществлять деятельность не менее 3 лет. Если не выполнить обязательства перед государством, то необходимо будет вернуть средства.

Для ветеранов есть отдельный компонент программы, который начал действовать в апреле этого года. Им предусматривается предоставление грантов на сумму:

до 250 тыс. грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

до 500 тыс. грн – для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

до 1 млн грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум два из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. и 1 млн грн предоставляются при софинансировании получателем: 30% средств должен вложить предприниматель, а 70% средств поступят от государства.

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