Перерабатывающие предприятия получат от государства гранты в размере 211 млн. гривен

Для развития своего бизнеса 47 предпринимателей, действующих в сфере переработки, получат гранты от государства на общую сумму 211 млн. грн.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Программа предоставления грантов для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" позволяет предпринимателям получить финансовую поддержку до 8 миллионов гривен для расширения своих бизнесов. Однако одним из обязательных условий получения этих средств является создание новых рабочих мест получателем гранта, а именно до 25 новых рабочих мест.

В Министерстве отметили, что данная программа направлена на то, чтобы стимулировать украинские компании производить больше готовой продукции, направленной как на удовлетворение потребностей украинских потребителей, так и на ее экспорт на внешние рынки.

“С начала действия грантовой программы финансовую поддержку от государства получили уже 485 компаний на 2,8 млрд. грн. При этом они создали более 6 тысяч новых рабочих мест для украинцев и уплатили более 400 млн грн налогов в бюджет”, - сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Следует отметить, что проект "еРабота" включает в себя ряд грантовых программ, направленных на поддержку предпринимательской инициативы и создание новых рабочих мест. Право на подачу заявки на получение гранта имеют как действующие предприниматели, так и не имеющие опыта в сфере бизнеса. На данный момент прием заявок на все эти программы в рамках проекта "еРабота" открыт. Для подачи заявки следует воспользоваться порталом "Дия".

Напомним, что программа для развития перерабатывающих предприятий является составной частью правительственного проекта помощи бизнесу "еРабота". По условиям программы государство предоставляет гранты в размере до 50% стоимости проекта.

Предприниматели, получившие денежные средства, обязаны в течение трех лет уплатить налоги и ЕСВ в размере гранта и создать определенное количество рабочих мест в зависимости от полученной суммы гранта.

Источник фото: ua.depositphotos.com