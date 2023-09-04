Переробні підприємства отримають від держави гранти в розмірі 211 млн гривень

Для розвитку свого бізнесу 47 підприємців, які діють у сфері переробки, отримають гранти від держави на загальну суму 211 мільйонів гривень.

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

Програма надання грантів для переробних підприємств "Новий рівень" дозволяє підприємцям отримати фінансову підтримку до 8 мільйонів гривень для розширення своїх бізнесів. Однак однією з обов'язкових умов для отримання цих коштів є створення нових робочих місць отримувачем гранту, а саме до 25 нових робочих місць.

У Міністерстві зазначили, що дана програма спрямована на те, щоб стимулювати українські компанії виготовляти більше готової продукції спрямованої як на задоволення потреб українських споживачів, так і на її експорт на зовнішні ринки.

“Від початку дії грантової програми фінансову підтримку від держави отримали вже 485 компаній на 2,8 млрд грн. При цьому вони створили понад 6 тисяч нових робочих місць для українців та сплатили понад 400 млн грн податків до бюджету”, - повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Слід відзначити, що проект "єРобота" включає в себе ряд грантових програм, спрямованих на підтримку підприємницької ініціативи та створення нових робочих місць. Право на подачу заявки на отримання гранту мають як діючі підприємці, так і ті, хто не мають досвіду у сфері бізнесу. На даний момент прийом заявок на всі ці програми у рамках проекту "єРобота" є відкритим. Для подачі заявки слід скористатися порталом "Дія".

Нагадаємо, що програма для розвитку переробних підприємств є складовою урядового проєкту допомоги бізнесу "єРобота". За умовами програми, держава надає гранти у розмірі до 50% вартості проєкту.

Підприємці, які отримали кошти, зобов’язані протягом трьох років сплатити податки та ЄСВ у розмірі гранту та створити певну кількість робочих місць, в залежності від отриманої суми гранту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com