Розширено програму грантів на переробні підприємства: особливі умови - бізнесу на деокупованих територіях

Кабінет міністрів розширив можливості грантової програми для створення переробних підприємств. Як повідомляють у Міністерстві економіки відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 28 липня.

Як підкреслила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, метою рішення є створення умов для якнайшвидшого повернення людей до своїх домівок, посилення ділової активнсті на деокупованих територіях та закладення підґрунтя для їх швидкого відновлення і подальшого розвитку.

Що нового у програмі грантів на переробку

Відтепер гранти видаватимуться також підприємствам, що працюють на територіях, на яких велися бої і для яких визначено дату завершення бойових дій чи тимчасової окупації.

Для отримання грантів такими підприємствами передбачено більш спрощені умови: заявники для перемоги в конкурсі мають набрати під час оцінювання заяв від 20 до 50 балів (для всіх інших показник залишається від 30 до 50 балів). Окрім того, в разі рівності балів гранти пріоритетно надаватимуться саме підприємствам, що працюють на деокупованих територіях.

Крім того, важливою новацією є можливість компенсації за рахунок місцевих бюджетів чи інших зацікавлених сторін до 50% (на деокупованих територіях – до 75%) коштів, які мають внести отримувачі грантів. Ця компенсація може здійснюватись, в тому числі, в рамках регіональних чи місцевих кредитних програм.

Схвалено й інші зміни до порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, зокрема тепер вони видаватимуться не лише через Ощадбанк, але й через інші банки, в яких держава володіє більше 50% акцій. Це покликано зробити отримання грантів більш зручним для бізнесу.

Також діятимуть більш жорсткі вимоги до відповідності критеріям заявника (наприклад, відсутність податкового боргу, інформації про корупційні дії, шахрайство і так далі) та до проєкту (життєздатність бізнес-ідеї; реалістичність бізнес-плану і таке інше).

Крім того, уряд встановив чіткі вимоги до розміру заробітної плати працівників, для яких створюються робочі місця, а також вимогу до заявників-акціонерних товариств подавати відомості про власників понад 25% акцій.

Встановлено й заборону на видачу грантів суб’єктам господарської діяльності, в яких керівник, засновник чи бенефіціар є керівником, засновником чи бенефіціаром більше п’яти суб’єктів оподаткування.

Нагадаємо, що програма для розвитку переробних підприємств є складовою урядового проєкту допомоги бізнесу "єРобота". За умовами програми, держава надає гранти у розмірі до 50% вартості проєкту.

Підприємці, які отримали кошти, зобов’язані протягом трьох років сплатити податки та ЄСВ у розмірі гранту та створити певну кількість робочих місць, в залежності від отриманої суми гранту.

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