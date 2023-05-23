Гранти на садівництво. Кабмін розширив перелік культур, на посадку яких можна отримати кошти

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку плодово-ягідних культур, на посадку яких можна отримати грант за програмою для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Таким чином уряд додав до списку шипшину та мигдаль. При цьому для мигдалю визначено окремий перелік областей для здійснення посадок.

До цього державні гранти розповсюджувалися на посадку наступних культур:

яблуня;

груша;

вишня;

черешня;

слива;

персик;

абрикос;

обліпиха;

ліщина велика (фундук) та ліщина звичайна, волоський горіх;

лохина та чорниця;

малина;

смородина;

аґрус;

ожина;

порічка;

суниця садова;

виноград.

Крім того, тепер Кабмін встановив, що бізнес, якому надали грант, має підтвердити створення нових робочих місць копією документів, поданих до органів Державної податкової служби. Ідеться про копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків; сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останні звітні періоди.

Також було визначено перелік податків та зборів для моніторингу та фіксації повернення бюджетних коштів, які витратив субʼєкт господарювання.

Нагадаємо, що влітку 2022 року уряд України почав розвиток грантових програм для створення або розвитку тепличного господарства або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Із 1 січня по 5 травня 2023 року 52 агропідприємства отримали понад 156 млн грн грантової допомоги. Ці бізнеси повинні найняти 851 постійних та 11 026 сезонних працівників.