Українські аграрії отримали понад 156 млн гривень грантової допомоги

З початку року вже 52 агропідприємства отримали понад 156 млн гривень грантової допомоги від уряду на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства.

Підприємці, які отримали грант, повинні найняти 851 постійних та 11 026 сезонних працівників, повідомляє "Урядовий портал".

З загальної суми 119 млн гривень отримали 45 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Для 7 тепличних підприємств було виділено 37 млн гривень.

Два аграрні господарства, які займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали виплати у 6,5 млн гривень грантової допомоги від державного банку "Укрексімбанк".

Це вже другий уповноважений банк, з яким Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало угоду про співпрацю. Минулого року виплати аграріям розпочав "Ощадбанк".

В бкркзні уряд уточнив критерії визначення осіб, які мають право подати заяву на отримання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. До переліку увійшли підприємці з територій можливих бойових дій.

Крім того, Кабмін затвердив порядок надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Залежно від кількості найманих працівників ветерани зможуть отримати грантові кошти у сумі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень.