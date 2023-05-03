Американський фонд виділив на мікрогранти для українського малого бізнесу 100 тис дол

Мінекономіки і американський фонд Western NIS Enterprise Fund підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає надання 100 тис доларів для фінансування урядової програми “Власна справа” в рамках проєкту єРобота. Про це повідомляється на сайті українського відомства.

Завдяки програмі єРобота українці можуть отримати мікрогранти на старт або розвиток бізнесу.

Таким чином підприємці мають можливість залучити від 50 000 грн до 250 000 грн на власну справу.

"Через фінансову підтримку мікро- й малого підприємництва ми не лише стимулюємо активізацію економіки, ми ще й підвищуємо рівень зайнятості населення, адже підприємці створюють нові робочі місця. Зокрема, отримувачі мікрогрантів минулого року створять 8000 робочих місць", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Обов'язковою умовою надання гранту є створення 1-2 нових робочих місць, залежно від суми гранту. Отримати мікрогрант може підприємець з досвідом і без.

За ці кошти бізнесмен може профінансувати обладнання, сировину, матеріали, оренду приміщення і транспортних засобів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу і реклами.

У 2022 році мікрогранти за програмою “Власна справа” отримали 3 300підприємців на загальну суму 777 млн грн.

У 2023 році на програму виділили 1,8 млрд грн, це дасть можливість видати 10 000 мікрогрантів.

Як раніше повідомляли в міністерстві, цього року вже відбулося п'ять хвиль програми “Власна справа”.

За результатами п'ятої хвилі подачі заяв на мікрогранти 326 українців визнано переможцями і вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення власної справи на суму 77 млн грн.

Серед отримувачів мікрогрантів 52% жінок і 48% чоловіків, 80% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (46 осіб), Київської (32 особи), Рівненської (30 осіб), Вінницької (22 особи), Тернопільської (21 особа) областей та міста Києва (43 особи).