Американский фонд выделил на микрогранты для украинского малого бизнеса 100 тыс долларов

Минэкономики и американский фонд Western NIS Enterprise Fund подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий предоставление 100 тыс долларов для финансирования правительственной программы "Собственное дело" в рамках проекта "єРобота". Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Благодаря программе есть работа украинцы могут получить микрогранты на старт или развитие бизнеса.

Таким образом, предприниматели имеют возможность привлечь от 50 000 грн до 250 000 грн на собственное дело.

"Из-за финансовой поддержки микро- и малого предпринимательства мы не только стимулируем активизацию экономики, мы еще и повышаем уровень занятости населения, ведь предприниматели создают новые рабочие места. В частности, получатели микрогрантов в прошлом году создадут 8000 рабочих мест", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Обязательным условием предоставления гранта является создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Получить микрогрант может бизнесмен с опытом и без.

За эти средства бизнесмен может профинансировать оборудование, сырье, материалы, аренду помещения и транспортных средств, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

В 2022 году микрогранты по программе "Собственное дело" получили 3300 предпринимателей на общую сумму 777 млн грн.

В 2023 году на программу выделили 1,8 млрд грн, это позволит выдать 10 000 микрогрантов.

Как ранее сообщали в министерстве, в этом году уже прошло пять волн программы "Собственное дело".

По результатам пятой волны подачи заявлений на микрогранты 326 украинцев признаны победителями и они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение собственного дела на сумму 77 млн грн.

Среди получателей микрогрантов 52% женщин и 48% мужчин, 80% победителей имеют высшее образование. Больше всего из них из Львовской (46 человек), Киевской (32 человека), Ровенской (30 человек), Винницкой (22 человека), Тернопольской (21 человек) областей и города Киева (43 человека).