Впервые за 1,5 года бизнес положительно оценил результаты своей деятельности – НБУ

В апреле бизнес положительно оценил результаты своей деятельности впервые с октября 2021 г., адаптировавшись к условиям полномасштабной войны в стране. Таковы результаты исследования, опубликованные Национальным банком Украины.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 51.5 (в марте – 49.5).

"Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и горючего, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий всех секторов", - объясняют в НБУ факторы, повлиявшие на индекс.

Предприятия промышленности и торговли второй месяц подряд сохраняют положительные ожидания по поводу результатов своей деятельности: увеличения объемов производства товаров, новых заказов и товарооборота.

В то же время, сектор строительства и сферы услуг все еще пессимистично оценивают свои экономические перспективы, впрочем, прогнозируют рост объема закупки услуг подрядчиков, предоставляемых услуг.

Данные: НБУ

Предприятия торговли ожидают увеличения численности работников.

Также сохранились высокие ожидания роста закупочных цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.

Напомним, украинский малый и средний бизнес получит от США 25 млн дол.

Также Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business.

Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний. Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях без города Киева.