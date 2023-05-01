- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Впервые за 1,5 года бизнес положительно оценил результаты своей деятельности – НБУ
В апреле бизнес положительно оценил результаты своей деятельности впервые с октября 2021 г., адаптировавшись к условиям полномасштабной войны в стране. Таковы результаты исследования, опубликованные Национальным банком Украины.
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 51.5 (в марте – 49.5).
"Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и горючего, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий всех секторов", - объясняют в НБУ факторы, повлиявшие на индекс.
Предприятия промышленности и торговли второй месяц подряд сохраняют положительные ожидания по поводу результатов своей деятельности: увеличения объемов производства товаров, новых заказов и товарооборота.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, сектор строительства и сферы услуг все еще пессимистично оценивают свои экономические перспективы, впрочем, прогнозируют рост объема закупки услуг подрядчиков, предоставляемых услуг.
Предприятия торговли ожидают увеличения численности работников.
Также сохранились высокие ожидания роста закупочных цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.
Напомним, украинский малый и средний бизнес получит от США 25 млн дол.
Также Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business.
Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний. Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях без города Киева.