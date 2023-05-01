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Вперше за 1,5 року бізнес позитивно оцінив результати своєї діяльності - НБУ
У квітні бізнес позитивно оцінив результати своєї діяльності вперше з жовтня 2021 року, адаптувавшись до умов повномасштабної війни у країні. Такі результати дослідження, які опублікував Національний банк України.
Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 51.5 (у березні – 49.5).
“Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств усіх секторів”, - пояснюють в НБУ фактори, які вплинули на індекс.
Підприємства промисловості та торгівлі другий місяць поспіль зберігають позитивні очікування щодо результатів своєї діяльності: збільшення обсягів виробництва товарів, нових замовлень і товарообороту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас сектор будівництва і сфери послуг все ще песимістично оцінюють свої економічні перспективи, втім прогнозують зростання обсягу закупівлі послуг підрядників, наданих послуг.
Підприємства торгівлі очікують на збільшення чисельності працівників.
Також збереглися високі очікування щодо зростання закупівельних цін і тарифів на власну продукцію/послуги.
Нагадаємо, Український малий і середній бізнес отримає від США 25 млн дол.
Також Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.
Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).