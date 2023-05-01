Вперше за 1,5 року бізнес позитивно оцінив результати своєї діяльності - НБУ

У квітні бізнес позитивно оцінив результати своєї діяльності вперше з жовтня 2021 року, адаптувавшись до умов повномасштабної війни у країні. Такі результати дослідження, які опублікував Національний банк України.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 51.5 (у березні – 49.5).

“Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств усіх секторів”, - пояснюють в НБУ фактори, які вплинули на індекс.

Підприємства промисловості та торгівлі другий місяць поспіль зберігають позитивні очікування щодо результатів своєї діяльності: збільшення обсягів виробництва товарів, нових замовлень і товарообороту.

Водночас сектор будівництва і сфери послуг все ще песимістично оцінюють свої економічні перспективи, втім прогнозують зростання обсягу закупівлі послуг підрядників, наданих послуг.

Дані: НБУ

Підприємства торгівлі очікують на збільшення чисельності працівників.

Також збереглися високі очікування щодо зростання закупівельних цін і тарифів на власну продукцію/послуги.

Нагадаємо, Український малий і середній бізнес отримає від США 25 млн дол.

Також Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.

Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).