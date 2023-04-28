Бізнес просить невідкладно змінити правила, які призводять до подвійного оподаткування доходів українців

Цього тижня Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав важливий для бізнесу та громадян законопроєкт № 8137 щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК).

Про це повідомляє пресслужба Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Там зауважили, що вітають це рішення та сподіваються, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт та прийме як закон.

Але ЄБА звертається до Комітету з приводу іншого вкрай важливого питання, яке стосується тисяч українців.

"Йдеться про складнощі із реалізацією права на залік в Україні податків, сплачених українцями за кордоном. Так, згідно із чинними правилами, під час розрахунку податків в Україні дозволяється зарахувати суми податків, сплачених за кордоном. Для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник має отримати від закордонної податкової довідку про суму сплаченого податку, а також про базу/об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні", - наголошують в ЄБА.

Там підкреслюють, що за кордоном, не зі своєї доброї волі, опинились мільйони українців. Багато з них отримували доходи, з яких за кордоном вже було сплачено податки.

"Українці зобов’язані задекларувати в Україні іноземні доходи. Однак без отримання закордонної довідки та без її легалізації, ті сумлінні українці, які задекларують в Україні доходи, вже оподатковані за кордоном, будуть змушені повторно сплатити в Україні податок із тих самих доходів", - зауважують в ЄБА.

Експерти зазначають, що переважна більшість українців не мають досвіду отримання у іноземних податкових органах довідок про сплачені податки та легалізації таких довідок.

Деякі категорії громадян (чоловіки віком від 18 до 60 років) навіть не мають можливості виїхати за кордон для отримання легалізованих документів про сплату податків за кордоном.

В ЄБА констатують, що проблема є більш ніж очевидною, а органи, відповідальні за формування фіскальної політики не попіклувались своєчасно, щоб вирішити її.

Тому ЄБА звернулася до Кабінету Міністрів України, Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики із проханням якнайшвидше розробити та впровадити механізм, який дозволив би запобігти подвійному оподаткуванню доходів українців.

"До прикладу, на період дії військового стану можливо було б скасувати вимогу щодо отримання довідки із іноземної податкової, та підтверджувати сплату податків за кордоном відповідними банківськими документами. Також доречно було б скасувати на період дії військового стану вимогу щодо легалізації довідок, виданих закордонними податковими органами. Спільнота готова долучатись до пошуку відповідного рішення та до роботи над документом, який його оформлюватиме", - пропонують в ЄБА.

Там нагадують, що для фізичних осіб до 1 травня в Україні завершується кінцевий термін подачі декларації про доходи за попередній рік.

"Проте є час, щоб виправити ситуацію та змінити правила до настання терміну сплати податків в Україні, щоб українці могли подати уточнюючу декларацію та врахувати податки, сплачені за кордоном. Тож, сподіваємось, голос спільноти все ж буде почуто", - підкреслюють в ЄБА.

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