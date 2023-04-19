Відзвітувати за все. Хто має подавати податкову декларацію за 2022 рік, і що в ній потрібно вказувати

У платників податків-фізособ залишилося близько двох тижнів для того, щоб задекларувати свої доходи за 2022 рік. У тому числі подати декларацію мають і біженці, які тимчасово перебувають за межами України.

Незважаючи на військовий стан, українці не звільнені від зобов'язання подавати декларацію про майновий стан та доходи. Відзвітувати перед податковою потрібно до 1 травня 2023 року. Щоправда, потреба декларувати свої заробітки поширюється не на всіх. Є винятки.

Але якщо дохід отримано не від податкового агента та податки з нього не сплачені, від декларування не уникнути. Потрапляють до числа декларантів й біженці, які тимчасово виїхали за межі України. Для багатьох наших співвітчизників ця новина стала сюрпризом, оскільки далеко не всі знають, що взагалі таке декларація про доходи, як її заповнювати і що туди вносити.

У який термін потрібно звітувати і як подати декларацію

Термін декларування не змінюється вже багато років: звітувати про доходи потрібно до 1 травня року, який слідує за звітним. Тобто 2023 року декларація подається за 2022-й. Українці, котрі претендують на податкову знижку, можуть подати декларацію до 31 грудня 2023 року.

Податкова знижка – це можливість фізособи повернути частину сплаченого податку на доходи при оплаті деяких послуг. Наприклад, податкова знижка надається позичальникам, які погашають іпотеку, страхувальникам за полісами страхування життя, батькам, які оплачують навчання за дітей-студентів тощо.

Декларацію можна подати трьома способами. Перший – особисто, завітавши до Державної податкової служби (ДПС). Другий – відправивши рекомендований лист з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Третій варіант найбільш зручний, через електронний кабінет платника податків. Але для цього потрібно мати цифровий підпис. Цифрові ключі часто надають банки. Наприклад, Приватбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Укргазбанк.

Хто звільнений від подання декларації

Насамперед, це ті українці, які отримують доходи від податкових агентів До податкових агентів відносяться роботодавці, які нараховують заробітну плату та утримують з неї необхідні податки (у тому числі військовий збір), банки, в яких розміщено депозит та дохід від якого підлягає оподаткуванню, страхові, інвестиційні компанії, торговці цінними паперами тощо.

Можуть не перейматися декларуванням фізособи, які у звітному 2022 році проводили операції з продажу, обміну або дарування майна, дохід від яких не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою, а також якщо податок під час такої угоди вже був сплачений. Найпростіший приклад – це продаж квартири чи автомобіля. Договір купівлі-продажу вимагає нотаріального посвідчення та податок продавець сплачує одразу.

Не треба подавати декларацію і в тому випадку, якщо дохід отримано у вигляді спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою або якщо податок зі спадщини вже сплачено.

До оподатковуваного доходу платника податків не включається сума благодійної допомоги, яку отримують фізособи, що внесені до Реєстру волонтерів.

Потрібно відкрити спеціальний рахунок або картку, а також мати чеки, накладні, фотозвіти, щоб витрати були документально підтверджені. Тобто щоб волонтер міг довести цільове використання звільнених від оподаткування коштів. Ігор Ясько керуючий партнер юридичної компанії Winner

Хто має декларувати доходи

Відповідно до норм Податкового кодексу, є шість основних випадків , за яких потрібно подавати декларацію про майновий стан та доходи:

одержання від податкових агентів доходів, які не підлягають оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Це суми заборгованості, за якими минув термін позовної давності; нецільова благодійна допомога понад встановлену норму; додаткове благо; отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом. Скажімо, доходи від інших фізосіб у вигляді орендної плати за нерухомість, подарунки тощо;

при одержанні іноземних доходів;

при отриманні доходів від підприємницької діяльності фізособами-підприємцями (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування);

при отриманні заробітків від незалежної професійної діяльності;

іноземцям, які набувають статусу резидента України.



Як виглядає декларація та як її заповнювати

З 1 січня 2023 року набула чинності нова форма декларації, яка була затверджена наказом Міністерства фінансів №143 від 17 травня 2022 року. До неї ж додається інструкція із заповнення. У принципі нічого кардинально нового в декларації не з'явилося.

"Введено два нових додатки до декларації. Ф4 – розрахунок податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу майна. Додаток МНО – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за звітний рік. Його розраховують підприємці (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) – власники, орендарі чи інші користувачі земельних ділянок, віднесених до сільгоспугідь", – пояснює Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

Насамперед, при заповненні декларації платнику податків потрібно вказати дані про себе – ПІБ, ідентифікаційний код, адресу та контактний телефон. Далі декларант перераховує всі доходи, які він отримував протягом року, їх обсяг, суми НФДЛ та військового збору, які були сплачені або підлягають сплаті самостійно.

Окремий блок присвячений майну (як нерухомому, так і рухомому), що належить платнику податків. У тому числі, це й те майно, яке здано в оренду. Потрібно вказувати вид майна (квартира, земельна ділянка, автомобіль, катер тощо), місцезнаходження, дату придбання та площу (для нерухомого майна), марку, модель, рік випуску (для рухомого майна).

За необхідності платник податків додає доповнення до декларації. Крім згаданих двох доповнень, це також:

розрахунок сум єдиного соцвнеску (його заповнюють підприємці на загальній системі);

розрахунок податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору для осіб, які володіють частками в контрольованих іноземних компаніях (КІК);



розрахунок податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;



розрахунок податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих самозайнятими особами;



розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання фізосіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку.



Важливо врахувати, що виправлення, закреслення у декларації не допускаються. Якщо платник податків вказав помилкові дані та згадав про це постфактум, йому доведеться подати нову декларацію.

Як звітувати про доходи українцям-біженцям

Згідно з роз'ясненням, яке опублікувала на своєму офіційному сайті ДПС, вимушені переселенці також мають подавати декларацію.

Наприклад, якщо вони отримували протягом 2022 року допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, від закордонних компаній, організацій, благодійних фондів. Втім, податківці заспокоюють, що подання декларації не є тотожним сплаті податків.

ДПС уточнює: резиденти України, які скористалися правом на тимчасовий захист, лише декларують згадані іноземні доходи, але ПДФО та військовий збір із них не сплачують. "Тобто зазначають лише отримання таких коштів як дохід без податку та збору", – сказано у роз'ясненні податкової.

Коли біженець працює за кордоном або отримує інші прибутки, крім матеріальної допомоги, такі прибутки вважаються іноземними. У цьому випадку платник податків зобов'язаний подати річну податкову декларацію, сплатити ПДФО та військовий збір.

"Але оскільки Україна підписала з багатьма країнами угоди про запобігання подвійному оподаткуванню, платник податків може зменшити податкове зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, сплатити різницю та військовий збір", – уточнює Ігор Ясько.

У той же час, фіскали оминають питання, що робити українцям, які перебувають за межами нашої держави понад 183 дні. Адже це один із критеріїв, згідно з яким громадянина України може бути визнано податковим резидентом іншої країни. І тоді він уже має звітувати перед місцевими податковими органами.

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнює, що якщо фізособа-біженець перебуває за кордоном понад 183 дні, то українській податковій вона нічого не винна.

Яка ставка НФДЛ, коли його платити та які можуть бути наслідки для ухилістів

Стандартна ставка ПДФО в Україні складає 18% для більшоств видів доходів. Винятки – це, зокрема, дивіденди, нараховані українськими компаніями (ставка 5%), прибуток від продажу другого протягом року об'єкта рухомого майна (ставка 5%), спадкування майна від членів сім'ї першого ступеня спорідненості (ставка 0%). Ставка військового збору складає 1,5%.

На сплату податкових зобов'язань відводиться три місяці після граничного строку, встановленого для подання декларації. Тобто сплатити податки потрібно до 1 серпня 2023 року.

Що загрожує тим, хто не подав декларацію та вирішив не платити ПДФО? У цьому питанні думки розходяться.

У зв'язку з воєнним станом штрафи за неподання/невчасне подання декларації не застосовуються. Але є деякі особливості: якщо фізична особа не мала можливості подати декларацію вчасно, то вона має зробити це протягом 6 місяців після того, як така можливість з'явиться. Максим Боярчуков керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери"

Ось тільки платник податків має надати ДПС вагомі докази, чому він не зміг виконати свій обов'язок перед бюджетом. Наприклад, перебував у зоні бойових дій.

Інакше будуть санкції. За неподання декларації загрожує штраф у розмірі 340 грн. Може також застосовуватися адміністративний штраф, якщо декларацію про майновий стан та доходи не подано, подано несвоєчасно або з неправильними даними, у розмірі 51-136 грн за перше порушення та від 85 до 136 грн за повторне. Штраф за несплату ПДФО складає від 10% до 50% суми зобов'язання в залежності від того, яка допущена прострочка.

Тому краще не ризикувати і задекларувати доходи, якщо є можливість. На щастя, це можна зробити дистанційно, не виходячи з дому.