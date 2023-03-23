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Податкова запустила сервіс для передзаповнення декларацій: що він пропонує
Державна податкова служба запустила в Електронному кабінеті сервіс для передзаповнення декларації про майновий стан та доходи. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Сервіс пропонує:
- обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;
- пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);
- перевірити заповнену згідно даних ДПС декларацію, і в разі необхідності – додати інформацію та додатки.
Скористатися ним можуть:
- громадяни при декларуванні доходів;
- фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування;
- громадяни, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
- громадяни, які заявляють право на податкову знижку.
Як зазначив Гетманцев, за 5 днів сервіс уже застосували понад 10 тисяч людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що наприкінці січня Данило Гетманцев оприлюднив концепцію з "оцифрування" Державної податкової служби. Вона передбачала появу онлайн-сервісів для платників податків, зменшення кількості перевірок, та повністю електронний контроль алкоголю та тютюну. Детальніше про це читайте тут.