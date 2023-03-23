Податкова запустила сервіс для передзаповнення декларацій: що він пропонує

Державна податкова служба запустила в Електронному кабінеті сервіс для передзаповнення декларації про майновий стан та доходи. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Сервіс пропонує:

обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;

пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);

перевірити заповнену згідно даних ДПС декларацію, і в разі необхідності – додати інформацію та додатки.

Скористатися ним можуть:

громадяни при декларуванні доходів;

фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування;

громадяни, які здійснюють незалежну професійну діяльність;

громадяни, які заявляють право на податкову знижку.

Як зазначив Гетманцев, за 5 днів сервіс уже застосували понад 10 тисяч людей.

Нагадаємо, що наприкінці січня Данило Гетманцев оприлюднив концепцію з "оцифрування" Державної податкової служби. Вона передбачала появу онлайн-сервісів для платників податків, зменшення кількості перевірок, та повністю електронний контроль алкоголю та тютюну. Детальніше про це читайте тут.