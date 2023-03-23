Налоговая запустила сервис для предзаполнения деклараций: что он предлагает

Государственная налоговая служба запустила в Электронном кабинете сервис для предзаполнения декларации об имущественном положении и доходах. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сервис предлагает:

выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;

пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);

проверить заполненную согласно данным ГНС декларацию, и при необходимости – добавить информацию и приложения.

Воспользоваться им могут:

граждане при декларировании доходов;

физические лица-предприниматели, которые выбрали общую систему налогообложения;

граждане, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

граждане, заявляющие право на налоговую скидку.

Как отметил Гетманцев, за 5 дней сервис уже применили более 10 тысяч человек.

Напомним, что в конце января Даниил Гетманцев обнародовал концепцию по "оцифровке" Государственной налоговой службы. Она предполагала появление онлайн-сервисов для налогоплательщиков, уменьшение количества проверок и полностью электронный контроль алкоголя и табака. Подробнее об этом читайте здесь.