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Экономика
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Налоговая запустила сервис для предзаполнения деклараций: что он предлагает

Клавиатура
Клавиатура. Фото: geralt / Pixabay

Государственная налоговая служба запустила в Электронном кабинете сервис для предзаполнения декларации об имущественном положении и доходах. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сервис предлагает:

  • выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;
  • пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);
  • проверить заполненную согласно данным ГНС декларацию, и при необходимости – добавить информацию и приложения.

Воспользоваться им могут:

  • граждане при декларировании доходов;
  • физические лица-предприниматели, которые выбрали общую систему налогообложения;
  • граждане, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
  • граждане, заявляющие право на налоговую скидку.

Как отметил Гетманцев, за 5 дней сервис уже применили более 10 тысяч человек.

Напомним, что в конце января Даниил Гетманцев обнародовал концепцию по "оцифровке" Государственной налоговой службы. Она предполагала появление онлайн-сервисов для налогоплательщиков, уменьшение количества проверок и полностью электронный контроль алкоголя и табака. Подробнее об этом читайте здесь.