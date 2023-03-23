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Налоговая запустила сервис для предзаполнения деклараций: что он предлагает
Государственная налоговая служба запустила в Электронном кабинете сервис для предзаполнения декларации об имущественном положении и доходах. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Сервис предлагает:
- выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;
- пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);
- проверить заполненную согласно данным ГНС декларацию, и при необходимости – добавить информацию и приложения.
Воспользоваться им могут:
- граждане при декларировании доходов;
- физические лица-предприниматели, которые выбрали общую систему налогообложения;
- граждане, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
- граждане, заявляющие право на налоговую скидку.
Как отметил Гетманцев, за 5 дней сервис уже применили более 10 тысяч человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в конце января Даниил Гетманцев обнародовал концепцию по "оцифровке" Государственной налоговой службы. Она предполагала появление онлайн-сервисов для налогоплательщиков, уменьшение количества проверок и полностью электронный контроль алкоголя и табака. Подробнее об этом читайте здесь.