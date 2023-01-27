Будет лучше, чем в ЕС? Чего ожидать от диджитализации налоговой

Налоговую службу ждет очередная реформа. Появятся новые онлайн-сервисы для налогоплательщиков, уменьшится число проверок, а контроль алкоголя и табака станет полностью электронным с помощью е-акциза.

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Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обнародовал концепцию по "оцифровыванию" Государственной налоговой службы.

О планах по переводу налогового администрирования онлайн Гетманцев сообщил в интервью delo.ua еще в начале января.

Мы работаем над проектом "налоговой в смартфоне" чуть меньше года. Главная задача – минимизировать личный контакт налогоплательщиков с сотрудниками ГНС, обеспечить легкий и прозрачный сервис по налоговому администрированию, который будет комфортнее, чем в странах Западной Европы. Даниил Гетманцев глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике

Но тогда он анонсировал лишь общие черты реформы. Обнародованная теперь концепция содержит алгоритм перевода налоговой службы на новые принципы работы и стандарты оценки эффективности, а также пошаговый план диджитализации. Он должен быть выполнен за 2023 год, чтобы, как уточняет Гетманцев, к 2024 году "…мы смогли все это реализовать" (приведенные далее скриншоты предоставлены налоговым комитетом Рады).

Новая философия работы налоговой

Сейчас ГНС любой ценой выполняет заложенные в государственный бюджет показатели. Например, утвердила Верховная Рада условный план по сбору 500 миллиардов гривен налогов в госбюджет – инспекторы должны добиться стабильных поступлений. В том числе, путем проверок налогоплательщиков и штрафов.

Согласно предложенной концепции, ГНС перейдет на новую модель, которая предполагает:

разработку, внедрение и тиражирование различных онлайн-сервисов для налогоплательщиков; уменьшение числа проверок и их длительности;

внедрение добровольного декларирования, что высвободит "теневые" доходы;

сокращение затрат на содержание аппарата налоговой;

повышение эффективности административного рассмотрения жалоб от налогоплательщиков.



Call-центр, которому позавидуют крупнейшие компании

На одном из первых этапов диджитализации будет произведена "перезагрузка" контакт-центра ГНС. Его сотрудники станут компетентными и вежливыми. Налогоплательщик, который обращается за консультацией, не услышит отказ или хамство. Ему будут обязаны помочь. Идеологи реформы обещают, что контакт с ГНС станет «…лучше , чем с интернет-магазином».

Дополнительно появится своеобразная база налоговых знаний, такой себе онлайн-университет для плательщиков налогов. То, что на простом языке называется FAQ. Не знает налогоплательщик, как заполнить декларацию – он открывает инструкцию, в которой пошагово расписано, как это сделать, куда какую "птичку" поставить, какую кнопку нажать и т.д.

Впрочем, учиться и пополнять свой багаж знаний будут и сотрудники налоговой. Для них будут разработаны программы повышения квалификации совместно с Государственным налоговым университетом при Министерстве финансов и с учетом международного опыта.

Помимо этого, изменится (расширится) функционал электронного кабинета ГНС, появятся онлайн-сервисы как для плательщиков-физлиц, так и для бизнеса. Интерфейс кабинета плательщика станет удобным, так как сегодня он не очень дружелюбный и простой. В него будут переведены многие налоговые процедуры (какие конкретно, правда, пока до конца непонятно). Запланирована интеграция кабинета со всеми государственными реестрами.

Предзаполнение деклараций и обмен налоговой информацией

Одной из интересных опций станет автоматическое заполнение деклараций со стороны налоговой. Такой сервис будет касаться плательщиков-физлиц, которые отчитываются о своих доходах, и физлиц-предпринимателей на общей системе и на упрощенной системе (но только для 1-3 групп единого налога).

ГНС вносит все необходимые данные в декларацию, плательщик проверяет корректность ее заполнения, делает поправки и отправляет декларацию на утверждение. Это должно упростить процесс декларирования, с одной стороны, и повысить доверие к налоговой – с другой, что будет стимулом для налогоплательщиков добровольно декларировать доходы.

Заодно налоговики дотянутся и до зарубежных счетов украинцев. После того, как будет внедрен автоматический обмен налоговой информацией (CRS), ГНС сможет получать данные от иностранных банков, страховых и инвестиционных компаний, клиентами которых являются граждане Украины. Законопроект № 8131 о запуске CRS парламент принял за основу 16 ноября 2022 года.

Отдельно для предпринимателей 3-й группы ЕН, которые не платят НДС и не имеют наемных сотрудников, появится сервис "Smart ФОП". Его суть в том, что администрирование налогов на себя возьмет банк, в котором у предпринимателя открыт счет. Банк сам будет удерживать 5% налога с оборота, платить минимально необходимый ЕСВ (22% минимальной зарплаты) и общаться с налоговой. Внедрение «Smart ФОП» предусмотрено нормами законопроекта № 8226. Он был зарегистрирован в Раде 24 ноября 2022 года.

Уклонистам станет жить сложнее

Еще один сервис позволит сократить число налоговых проверок. Он называется "е-аудит" (SAT-F). На основе тех данных, которые начнет коллекционировать ГНС, по каждому налогоплательщику будет накапливаться налоговая история. На ее основе сформируется определенный профиль. «Зеленые» сознательные плательщики будут практически избавлены от проверок. «Красные» налогоплательщики, наоборот, попадут под пристальное внимание фискальных органов.

Такой механизм станет основной для риск-ориентированого подхода при проведении проверок, о котором идут разговоры уже лет 5 так точно. Иными словами, фискалы сконцентрируются на потенциально проблемных налогоплательщиках и при этом перестанут "кошмарить" тех, кто платит налоги вовремя и в полном объеме.

Возмещение НДС за неделю и меньше блокировок накладных

В рамках онлайн-реформы бизнесу обещают сокращение процедур по возмещению НДС до 7 дней (имеется в виду, согласование бюджетной компенсации со стороны ГНС, так как выплата денег будет зависеть от их наличия в госказне) и доработку системы регистрации НДС-накладных.

Должен быть сокращен процент заблокированных накладных (в ноябре 2022 года их было порядка 1,7% всех НДС-накладных), уменьшено число плательщиков, которым присвоен рисковый статус (в том числе, за счет анализа их налоговой истории), упрощен механизма подач документов, которые необходимы для прохождения регистрации накладных, и усовершенствован процесс оспаривания блокировки.

Запланировано развитие системы учета регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов). Налоговая сможет использовать данные от РРО для контроля продаж и объема полученных продавцом доходов, для отслеживания контрабанды и контрафакта, а также для выведения из "тени" компаний, которые прикрываются упрощенкой, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства.

Масштабные изменения грядут для подакцизных товаров и бизнеса, который их производит и продает. Весь оборот алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для "электронных сигарет" попадет под контроль. Это станет возможным благодаря системе Track&Trace. Ее принцип следующий: на товар наносится электронная акцизная марка в виде специального QR-кода, по нему можно будет проверить, как это товар произведен и ввезен (убедиться, что это не контрабанда), уплачены ли все налоги и т.д. Причем, произвести такую проверку смогут не только налоговые органы, но и любой покупатель. Для этого понадобится лишь приложение «Дія». Кстати, первый шаг для запуска е-акциза уже сделан: парламент 12 января 2023 года принял в первом чтении два из трех законопроектов (№№ 8286 и 8287), необходимые для функционирования этой системы.

Какие есть риски для реформы и как их избежать

Бизнес и экспертное сообщество в целом позитивно воспринимают грядущую диджитализацию налоговой. Конечно, при условии, что она будет доведена до конца и ГНС после нее будет действительно работать "по-новому", без перегибов.

Шансы на реализацию (реформы – ред.) высокие, потому что она не требует расходов бюджета, полезна для налогоплательщиков и для государства, поможет экономить время и расходы на администрирование налогов. Олег Гетман координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы"

К слову, аналитики "Экономической экспертной платформы" подготовили свои дополнения к анонсированной концепции. В частности, они предлагают:

упростить применение программных РРО и уменьшить объем отчетности по ним, создать сервисы API для проверки фискальных чеков;

автоматизировать камеральные проверки, внедрить отображение в кабинете плательщика всех критериев рисковости бизнеса и предупреждения/напоминания о возможных нарушениях вместо штрафов;



автоматизировать проверки при ликвидации СПД, упростить выдачу различных справок, лицензий;



разработать API для обмена данными между ГНС и банками.



Президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе со своей стороны тоже поддерживает концепцию диджитализации, и делает акцент на том, что обязательно нужно решить проблемы с регистрацией НДС-накладных и возмещением НДС.

"Надеюсь, что все будет реализовано, иначе мы будем говорить о таких проблемах, которые возникают в СМКОР (система мониторинга критериев оценки рисков) и при возмещении НДС каждый месяц", – уточнил Катамадзе.

Но, разумеется, далеко не все так сильно заряжены оптимизмом. Как объяснил в комментарии delo.ua экономический и налоговый эксперт Даниил Монин, чтобы в налоговом администрировании произошли ощутимые изменения, предприниматели и компании не должны быть привязаны к конкретному инспектору, а весь документооборот между налогоплательщиками и ГНС нужно сделать электронным.