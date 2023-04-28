Бизнес просит безотлагательно изменить правила, приводящие к двойному налогообложению доходов украинцев

На этой неделе Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал важный для бизнеса и граждан законопроект №8137 по усовершенствованию налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК).

Об этом сообщает пресс-служба Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Там отметили, что приветствуют это решение и надеются, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект и примет его как закон.

Но ЕБА обращается в Комитет по поводу другого крайне важного вопроса, касающегося тысяч украинцев.

"Речь идет о сложностях с реализацией права на зачет в Украине налогов, уплаченных украинцами за рубежом. Так, согласно действующим правилам, при расчете налогов в Украине разрешается засчитать суммы налогов, уплаченных за границей. Для получения права на зачисление налогов, уплаченных за пределами Украины, плательщик должен получить от зарубежной налоговой справку о сумме уплаченного налога, а также о базе/объекте налогообложения. Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что за границей, не по своей доброй воле, оказались миллионы украинцев. Многие получали доходы, с которых за рубежом уже были уплачены налоги.

"Украинцы обязаны задекларировать в Украине иностранные доходы. Однако без получения зарубежной справки и без ее легализации, те добросовестные украинцы, которые задекларируют в Украине доходы, уже облагаемые за рубежом, будут вынуждены повторно уплатить в Украине налог с тех же доходов", - отмечают в ЕБА.

Эксперты отмечают, что большинство украинцев не имеют опыта получения в иностранных налоговых органах справок об уплаченных налогах и легализации таких справок.

Некоторые категории граждан (мужчины от 18 до 60 лет) даже не имеют возможности выехать за границу для получения легализованных документов об уплате налогов за границей.

В ЕБА констатируют, что проблема более чем очевидна, а органы, ответственные за формирование фискальной политики не позаботились своевременно, чтобы решить ее.

Поэтому ЕБА обратилась в Кабинет Министров Украины, Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с просьбой как можно быстрее разработать и внедрить механизм, который позволил бы предотвратить двойное налогообложение доходов украинцев.

"К примеру, на период действия военного состояния можно было бы отменить требование о получении справки из иностранной налоговой, и подтверждать уплату налогов за границей соответствующими банковскими документами. Также уместно было бы отменить на период действия военного положения требование о легализации справок, выданных зарубежными налоговыми органами. ЕБА готова приобщаться к поиску соответствующего решения и к работе над документом, который будет его оформлять", - предлагают в ЕБА.

Там напоминают, что для физических лиц до 1 мая в Украине истекает конечный срок подачи декларации о доходах за предыдущий год.

"Но есть время, чтобы исправить ситуацию и изменить правила до наступления срока уплаты налогов в Украине, чтобы украинцы могли подать уточняющую декларацию и учесть налоги, уплаченные за границей", - подчеркивают в ЕБА.

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