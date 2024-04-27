Права на логотип МАУ продали директору Орловської ВЕС Івану Ляху

Права на логотип авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на майданчику держпідприємства "СЕТАМ" придбав директор Орловської вітроелектростанції (ВЕС) Іван Лях.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що восени 2023 року українські ЗМІ облетіла новина про початок розпродажу майна авіакомпанії МАУ на майданчику ДП СЕТАМ.

За словами Ляха, СЕТАМ виставляло на продаж пакети різного майна МАУ, що проіснувала з 1 жовтня 1992 року до 31 жовтня 2023 року - від нових крісел для салону економ-класу, наборів інструментів для обслуговування Boeing 737 і закінчуючи правами на інтелектуальну власність.

"Торговельні марки МАУ почали скуповувати різні "темні" особи, які раніше не мали прямого відношення до авіації. Наприклад, більшість торговельних марок і низка боргів авіакомпанії перейшли до ТОВ "Океалос Компанії" киянина Андрія Лобанова. Пізніше 100% корпоративних прав "Океалос Компанії" перейшли у володіння маріупольця Армена Карапетяна", - зазначив Лях, додавши, що згідно з відкритими даними останній є учасником адвокатського об'єднання "Евентум" (Attorneys AT LAW "Eventum").

При цьому "Океалос Компанія" у торгах на логотип МАУ участі не приймала.

Лях повідомив, що торги розпочалися 12 грудня, а заявки на участь в них подали 9 фізичних осіб. Також він зауважив, що під час самих торгів великого ажіотажу не було.

"Виграти вдалося лише з 9-го біда. Ця торгова марка була оцінена в 4-5 разів дорожче, ніж усі похідні", - зазначив Лях.

За його словами, на переоформлення прав на торгову марку йому знадобилося трохи більше трьох місяців, так як оригінал свідоцтва був "десь у надрах офісів МАУ". На сьогодні процес завершено - оригінал свідоцтва вже у Ляха, а до Державного реєстру свідоцтв України на торгові марки внесено дані про актуального власника свідоцтва.

Фото: Іван Лях / Facebook Фото: Іван Лях / Facebook Фото: Іван Лях / Facebook

"Якщо ви дочитали текст до кінця, мабуть ставите питання, навіщо мені це потрібно. По-перше, якщо після закінчення війни у когось виникне бажання відтворити авіакомпанію МАУ, буду радий взяти участь у процесі оригінальними правами на інтелектуальну власність. По-друге, якщо цього не станеться, володіти частинкою історії цивільної авіації України захопленій авіацією людині дорого коштує", - пояснив Лях свою покупку.

Як виглядає логотип МАУ

Логотип "Міжнародних Авіаліній України" містить назву авіакомпанії двома мовами і графічний елемент – сокіл. Цей логотип був розроблений авіакомпанією у 2005 році.

Згідно з пресрелізом МАУ, логотип описується так:

"Метою прийняття нового логотипу є створення у споживача чіткішого та однозначного сприйняття МАУ як сучасної авіакомпанії, орієнтованої на найкращі європейські стандарти сервісу. Стилістика нового логотипу відповідає сучасним тенденціям світового ринку пасажирських авіаперевезень.

Новий логотип МАУ розроблено рекламним агентством "Артмайстер", постійним партнером МАУ. Під час створення логотипу було використано корпоративні кольори МАУ (синій та жовтий) та символ авіакомпанії – стилізований сокіл".

Зв'язок МАУ з Коломойським

Авіакомпанія МАУ була створена в 1992 році як спільне підприємство між Україною та західними інвесторами з метою здійснення польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава реалізувала свою частку в МАУ, яка складала 61,58%, в приватні руки.

Серед нових власників компанії був Арон Майберг, колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт." За звітами ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також знаходились колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і Михайло Табачник, брат ексміністра освіти Дмитра Табачника.

У 2015 році Ігор Коломойський, який раніше володів "АероСвітом" разом з Майбергом, публічно зізнався в тому, що придбав частку в МАУ, яка належала Колеснікову.

19 вересня 2022 року генеральним директором був призначений колишній заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Кирило Звонарьов, замість Євгена Дихне, якого намагались змістити ще у 2021 році. Причиною цього називають конфлікт основних акціонерів МАУ - Арона Майберга та Ігоря Коломойського. Тоді Дихне подав позов до суду і таким чином заблокував можливість свого звільнення.

В авіакомпанії виникла юридична колізія, коли один керівник ще не почав працювати, а інший ще не залишив своєї посади. Через це МАУ у вересні 2022 року припинила польоти, хоча в перші півроку війни літаки авіакомпанії, котрі вдалося евакуювати, ще виконували рейси.

Як писав NV Бізнес, у квітні 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, після чого авіакомпанію повністю контролювала група Коломойського.