Права на логотип МАУ продали директору Орловской ВЭС Ивану Ляху

Права на логотип авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на площадке госпредприятия "СЕТАМ" приобрел директор Орловской ветроэлектростанции (ВЭС) Иван Лях.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что осенью 2023 года украинские СМИ облетела новость о начале распродажи имущества авиакомпании МАУ на площадке ГП СЕТАМ.

По словам Ляха, СЕТАМ выставляло на продажу пакеты разного имущества МАУ, просуществовавшей с 1 октября 1992 года по 31 октября 2023 года - от новых кресел для салона эконом-класса, наборов инструментов для обслуживания Boeing 737 и заканчивая правами на интеллектуальную собственность.

"Торговые марки МАУ начали скупать разные "темные" лица, ранее не имевшие прямого отношения к авиации. Например, большинство торговых марок и ряд долгов авиакомпании перешли к ООО "Океалос Компании" киевлянина Андрея Лобанова. Позже 100% корпоративных прав "Океалос Компании" перешли во владение мариупольца Армена Карапетяна", - отметил Лях, добавив, что согласно открытым данным последний является участником адвокатского объединения "Эвентум" (Attorneys AT LAW "Eventum").

При этом "Океалос Компания" в торгах на логотип МАУ не принимала участия.

Лях сообщил, что торги начались 12 декабря, а заявки на участие в них подали 9 физических лиц. Также он отметил, что во время самих торгов большого ажиотажа не было.

"Выиграть удалось только с 9-го беда. Эта торговая марка была оценена в 4-5 раз дороже всех производных", - отметил Лях.

По его словам, на переоформление прав на торговую марку ему понадобилось чуть больше трех месяцев, так как оригинал свидетельства был "где-то в недрах офисов МАУ". Сегодня процесс завершен - оригинал свидетельства уже у Ляха, а в Государственный реестр свидетельств Украины на торговые марки внесены данные об актуальном владельце свидетельства.

"Если вы дочитали текст до конца, видимо задаете вопрос, зачем мне это нужно. Во-первых, если после окончания войны у кого-то возникнет желание возобновить авиакомпанию МАУ, буду рад принять участие в процессе оригинальными правами на интеллектуальную собственность. Во-вторых, если этого не произойдет, владеть частицей истории гражданской авиации Украины увлеченному авиацией человеку дорогого стоит", - объяснил Лях свою покупку.

Как выглядит логотип МАУ

Логотип "Международных Авиалиний Украины" содержит название авиакомпании на двух языках и графический элемент – сокол. Этот логотип разработан авиакомпанией в 2005 году.

Согласно пресс-релизу МАУ, логотип описывается так:

"Целью принятия нового логотипа является создание у потребителя более четкого и однозначного восприятия МАУ как современной авиакомпании, ориентированной на лучшие европейские стандарты сервиса. Стилистика нового логотипа отвечает современным тенденциям мирового рынка пассажирских авиаперевозок.

Новый логотип МАУ разработан рекламным агентством "Артмастер", постоянным партнером МАУ. При создании логотипа были использованы корпоративные цвета МАУ (синий и желтый) и символ авиакомпании – стилизованный сокол.

Связь МАУ с Коломойским

Авиакомпания МАУ была создана в 1992 году как совместное предприятие между Украиной и западными инвесторами для совершения полетов из Киева в страны Европы на иностранных самолетах. В 2011 году государство реализовало свою долю в МАУ, составлявшую 61,58%, в частные руки.

Среди новых владельцев компании был Арон Майберг, бывший совладелец обанкротившейся авиакомпании "АэроСвит." По отчетам СМИ среди акционеров МАУ после ее приватизации также находились бывший министр инфраструктуры Борис Колесников и Михаил Табачник, брат экс-министра образования Дмитрия Табачника.

В 2015 году Игорь Коломойский, ранее владевший "АэроСвитом" вместе с Майбергом, публично признался в том, что приобрел долю в МАУ, принадлежавшую Колесникову.

19 сентября 2022 года генеральным директором был назначен бывший заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Кирилл Звонарев вместо Евгения Дыхне, которого пытались сместить еще в 2021 году. Причиной этого называют конфликт основных акционеров МАУ – Арона Майберга и Игоря Коломойского. Тогда Дыхне подал иск в суд и таким образом заблокировал возможность своего увольнения.

У авиакомпании возникла юридическая коллизия, когда один руководитель еще не начал работать, а другой еще не покинул свой пост. Поэтому МАУ в сентябре 2022 года прекратила полеты, хотя в первые полгода войны самолеты авиакомпании, которые удалось эвакуировать, еще выполняли рейсы.

Как писал NV Бизнес, в апреле 2023 года Майберг вышел из основателей МАУ, после чего авиакомпанию полностью контролировала группа Коломойского.