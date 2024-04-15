Аэропорт «Киев» сможет принимать пассажиров уже через месяц после открытия неба над Украиной – Костржевский

Международный аэропорт «Киев» сможет приступить к приему пассажиров через месяц после объявления об открытии воздушного пространства страны. Об этом в интервью «Українським новинам» рассказал Глава Совета директоров аэропорта Денис Костржевский. Он уверен, что последствия военного периода можно будет быстро устранить.

«С военной точки зрения Аэропорт «Киев» находится в абсолютно непригодном для использования состоянии. Самолеты не могут приземляться и взлетать. В то же время все те повреждения, все те меры, которые были предприняты для предотвращения использования аэродрома противником, можно довольно быстро устранить, – отметил он, – Могу с уверенностью сказать, что мы будем готовы принимать пассажиров через месяц с момента, когда будет принято решение о открытие воздушного пространства над Украиной Техника – в пригодности, специалисты – готовы. В Аэропорте «Киев» мы делаем все возможное, чтобы как-то удержать, сохранить тот основной скелет тех специалистов, техников, инженеров, которые станут основой возрождения предприятия».

В преддверии войны на предприятии планировалась масштабная реконструкция аэродромного комплекса – удлинение взлетно-посадочной полосы, реконструкция рулижных дорожек и полное переоборудование навигационной и светосигнальной систем. Все это позволило бы значительно увеличить пассажиропоток аэропорта и сделать его более безопасным и всепогодным. Несмотря на то, что планам помешало российское вторжение, коллектив аэропорта продолжает работать над программой его развития.

«Те исходные данные, которые у нас были до начала войны и обусловили начало проектирования реконструкции аэродрома, никуда не делись. Киев, как столица Украины, исходя из общегосударственных, стратегических соображений должен иметь мощный всепогодный аэропорт на правом берегу Днепра, – пояснил Денис Костржевский, – Мы ведем переговоры с несколькими партнерами, как на государственном, так и частном уровнях. Не хочу преждевременно называть эти компании. Скажу лишь то, что, несмотря на войну, есть большая заинтересованность аэропортовой отраслью Украины».

«Я уверен, что все наши планы по реконструкции аэродрома и развитию предприятия, о которых я говорил, непременно сбудутся. У Украины будет обновлен Аэропорт «Киев», киевляне будут гордиться воздушными воротами столицы, а пассажиры – наслаждаться отличным сервисом», – отметил Председатель Совета директоров Аэропорта «Киев» Денис Костржевский.

Напомним, что в преддверии Евро-2012 Международный Аэропорт «Киев» был значительно расширен. ООО "Мастер-Авиа" инвестировало более 4 млрд грн в его инфраструктуру, обеспечив около 10 тысяч рабочих мест в авиационной и сопутствующих сервисных отраслях. До начала полномасштабной войны в Украине предприятие являлось одним из крупнейших налогоплательщиков среди коммунальных предприятий столицы.

По результатам работы 2021 года Аэропорт «Киев» обслужил более 1 миллиона 400 тысяч пассажиров, войдя в тройку крупнейших аэропортов страны.