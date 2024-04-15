Аеропорт «Київ» зможе приймати пасажирів вже за місяць після відкриття неба над Україною – Костржевський

Міжнародний аеропорт «Київ» зможе розпочати прийом пасажирів через місяць після оголошення про відкриття повітряного простору країни. Про це в інтерв’ю «Українським новинам» розповів Голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський. Він упевнений, що наслідки воєнного періоду можна буде швидко усунути.

«Із військової точки зору, Аеропорт «Київ» знаходиться у абсолютно непридатному для використання стані. Літаки не можуть приземлятися і злітати. Водночас, всі ті пошкодження, всі ті заходи, які були зроблені для унеможливлення використання аеродрому супротивником, можна досить швидко усунути, – зазначив він, – Можу з упевненістю сказати, що ми будемо готові приймати пасажирів через місяць із моменту, коли буде прийнято рішення про відкриття повітряного простору над Україною. Техніка – в придатності, фахівці – готові. У Аеропорту «Київ» ми робимо все можливе, щоб якось утримати, зберегти той основний кістяк, тих фахівців, техніків, інженерів, які стануть основою відродження підприємства».

Напередодні війни на підприємстві планувалася масштабна реконструкція аеродромного комплексу – подовження злітно-посадкової смуги, реконструкція руліжних доріжок і повне переобладнання навігаційної та світлосигнальної систем. Все це б дозволило значно збільшити пасажиропотік аеропорту та зробити його більш безпечним та всепогодним. Незважаючи на те, що планам завадило російське вторгнення, колектив аеропорту продовжує працювати над програмою його розвитку.

«Ті вихідні дані, які у нас були до початку війни і обумовили початок проєктування реконструкції аеродрому, нікуди не поділися. Київ, як столиця України, виходячи з загальнодержавних, стратегічних міркувань, повинен мати потужний всепогодний аеропорт на правому березі Дніпра, – пояснив Денис Костржевський, – Ми ведемо перемовини з кількома партнерами, як на державному, так і приватному рівнях. Не хочу передчасно називати ці компанії. Скажу лише те, що попри війну є велика зацікавленість аеропортовою галуззю України».

«Я впевнений, що всі наші плани стосовно реконструкції аеродрому і розвитку підприємства, про які я казав, неодмінно справдяться. Україна матиме оновлений Аеропорт «Київ», кияни будуть пишатись повітряними воротами столиці, а пасажири – насолоджуватися відмінним сервісом», – наголосив Голова Ради директорів Аеропорту «Київ» Денис Костржевський.

Нагадаємо, що напередодні Євро-2012 Міжнародний Аеропорт «Київ» був значно розширений. ТОВ «Мастер-Авіа» інвестувало понад 4 млрд грн в його інфраструктуру, забезпечивши близько 10 тисяч робочих місць в авіаційній та супутніх сервісних галузях. До початку повномасштабної війни в Україні підприємство було одним з найбільших платників податків серед комунальних підприємств столиці.

За результатами роботи 2021 року Аеропорт «Київ» обслужив понад 1 мільйон 400 тисяч пасажирів, увійшовши до трійки найбільших аеропортів країни.