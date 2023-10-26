Имущество крупнейшей авиакомпании Украины распродают на аукционах

На аукционах государственного предприятия "СЕТАМ" распродается имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая до начала полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине.

Об этом пишет Аvianews.

Авиакомпания МАУ, когда-то являвшаяся флагманом украинской авиации, не летает с осени 2022 года. Согласно сообщению, уже были проданы торговые марки МАУ и ее дочерней компании "МАУТехник", которая занималась ремонтом самолетов.

Отмечается, что с молотка уже ушли такие активы, как "Интеравиа", которая занималась регистрацией пассажиров и обслуживанием самолетов в аэропортах Украины и авиакассы в центре Киева.

Сообщается, что все торговые марки МАУ, выставленные на аукцион, выкупило ООО "Океалос Компани", созданное 29 июля 2022 года. Эта же компания купила самый дорогой лот - долю 62,43% у хендлинговой компании "Интеравиа" за 38,9 млн грн.

Авиакассы в центре Киева. Их приобрел Константин Герасименко за 6,7 миллиона гривен.

Кроме того, "СЕТАМ" реализует запчасти для самолетов, оборудование для технического обслуживания авиалайнеров, кресла для самолетов, установки для мойки воздушных судов, авиазапчасти и водило для транспортировки самолетов.

Связь МАУ с Коломойским

Авиакомпания МАУ была создана в 1992 году как совместное предприятие между Украиной и западными инвесторами для совершения полетов из Киева в страны Европы на иностранных самолетах. В 2011 году государство реализовало свою долю в МАУ, составлявшую 61,58%, в частные руки.

Среди новых владельцев компании был Арон Майберг, бывший совладелец обанкротившейся авиакомпании "АэроСвит." По отчетам СМИ среди акционеров МАУ после ее приватизации также находились бывший министр инфраструктуры Борис Колесников и Михаил Табачник, брат эксминистра образования Дмитрия Табачника.

В 2015 году Игорь Коломойский, ранее владевший "АэроСвитом" вместе с Майбергом, публично признался в том, что приобрел долю в МАУ, принадлежавшую Колесникову.

19 сентября 2022 года генеральным директором был назначен бывший заместитель генерального директора аэропорта Борисполь Кирилл Звонарев вместо Евгения Дыхне, которого пытались сместить еще в 2021 году. Причиной этого называют конфликт основных акционеров МАУ – Арона Майберга и Игоря Коломойского. Тогда Дыхне подал иск в суд и таким образом заблокировал возможность своего увольнения.

У авиакомпании возникла юридическая коллизия, когда один руководитель еще не начал работать, а другой еще не покинул свой пост. Поэтому МАУ в сентябре 2022 года прекратила полеты, хотя в первые полгода войны самолеты авиакомпании, которые удалось эвакуировать, еще выполняли рейсы.

Как пишет NV Бизнес, в апреле этого года Майберг вышел из основателей МАУ, после чего авиакомпанию полностью контролировала группа Игоря Коломойского.

Сейчас флот МАУ постепенно переходит в другую компанию Коломойского Windrose.