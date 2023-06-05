Два літаки української авіакомпанії відновили польоти в Європі: куди літають

Українська авіакомпанія Windrose почала використовувати ще два літаки, які раніше літали у флоті МАУ. Одне з повітряних суден літає з Тівату в Чорногорії, інше здійснило кілька рейсів між Будапештом і Римом

Про це повідомляє avianews.com.

Як пише видання, мова йде про Boeing 737-900ER з реєстрацію UR-PSI та Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA. Перший літак є середньомагістральним та може перевозити 215 пасажирів. Друге повітряне судно відноситься до категорії регіональних і може взяти на борт 104 пасажири.

На момент російського вторгнення в Україну ці літаки були за кордоном, а їхній попередній експлуатант, МАУ, літав на авіалайнерах до осені 2022 року.

Зараз Embraer 190 здійснює рейси на замовлення авіакомпанії Air Montenegro з Тівату, тоді як Boeing 737-900ER зробив декілька перельотів між Будапештом та Римом і 1 червня зупинився у Братиславі.

На даний момент "Роза Вітрів" використовує вже три літаки з флоту МАУ, які на початку 2023 року вона переоформила на себе. Перший авіалайнер — Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSF — 4 травня почав літати з різних міст Європи до Хургади на замовлення єгипетської чартерної авіакомпанії FlyEgypt.

І МАУ, і Windrose українські ЗМІ відносять до орбіти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, українська авіакомпанія Skyline Express, яка раніше називалася Azur Air Ukraine, відновила польоти після річної перерви.