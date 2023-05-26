Ще одна українська авіакомпанія відновила польоти: виконуватиме рейси з Європи

Українська авіакомпанія Skyline Express, яка раніше називалася Azur Air Ukraine, відновила польоти після річної перерви. Про це пише avianews.com.

Компанія виконуватиме рейси з Європи на курортні напрямки на нещодавно отриманому літаку Boeing 757-300 з реєстрацією UR-SLE.

Це вже четвертий український авіаперевізник, який відновив польоти на пасажирських літаках після початку повномасштабної війни. Рейси на замовлення інших фірм також виконують SkyUp і Windrose. Раніше в цьому переліку була й МАУ, але потім вона зупинила свою діяльність.

Авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву на Skyline Express у березні цього року. Авіаперевізник повʼязаний із туроператором Anex Tour, який працював в Україні та РФ.

Наразі в країні-агресорці продовжує роботу авіакомпанія Azur Air, яка здійснює рейси до Туреччини.

Як зауважує "Центр транспортних стратегій", перейменування Azur Air Ukraine може бути пов’язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії без асоціації її з РФ.

Ще раніше Azur Air Ukraine мала назву "Ютейр-Україна" та була дочкою російської "Ютейр". У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, після чого вона стала називатися Azur Air Ukraine.

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