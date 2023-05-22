"Нова пошта" взяла в оренду літак у латвійської компанії

Авіакомпанія Supernova Airlines "Нової пошти" взяла в користування літак ATR 72 латвійської авіакомпанії "RAF-Avia". Умови такої угоди передбачають, що рейси виконуватимуться під позивними партнера.

Про це 22 травня повідомила пресслужба поштового оператора агентству "Інтерфакс-Україна".

"Було досягнуто домовленості з колегами з латвійської авіакомпанії "RAF-Avia" щодо тимчасового використання їх літака ATR 72 на маршруті з Риги до Жешува. У свою чергу доставка вантажів до/з найближчих логістичних центрів "Нової пошти" в Україні здійснюється наземним транспортом", — розповіли у компанії.

Для угоди обрали саме формат оренди, тому що таким чином "Нова пошта" може уникнути тривалої процедури погодження використання літаків Supernova Airlines у ЄС.

На майбутнє авіакомпанія "Нової пошти", яка раніше презентувала АН-26-100 1978 випуску зі свого авіапарку, планує сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.

Використання авіаперевезень, як зазначили в компанії, заощаджує до 36 годин на доставці посилок з/в Ригу в порівнянні з вантажівками".

Нагадаємо, що 19 травня ставло відомо, що Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига. Це зробили з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

Supernova Airlines заснували у 2021 році, але сертифікат експлуатанта отримала нещодавно - у січні 2023 року. Компанія планує до 2024 року мати 4 літаки. Авіаперевізник вже має флот з 2 літаків Ан-26.