"Новая почта" взяла в аренду самолет у латвийской компании

Авиакомпания Supernova Airlines "Новой почты" взяла в пользование самолет ATR 72 латвийской авиакомпании "RAF-Avia".

Об этом 22 мая сообщила пресс-служба почтового оператора агентству "Интерфакс-Украина".

"Была достигнута договоренность с коллегами из латвийской авиакомпании "RAF-Avia" о временном использовании их самолета ATR 72 на маршруте из Риги в Жешув. В свою очередь доставка грузов в/из ближайших логистических центров "Новой почты" в Украине осуществляется наземным транспортом", – рассказали в компании.

Для сделки выбрали именно формат аренды. Тем временем компания продолжает процесс сертификации своих самолетов в Европе.

На будущее авиакомпания "Новой почты", ранее презентовавшая АН-26-100 1978 года выпуска из своего авиапарка, планирует сформировать флот с привлечением грузовых версий современных самолетов производства Boeing или Airbus.

Использование авиаперевозок, как отметили в компании, экономит до 36 часов на доставке посылок с/в Ригу по сравнению с грузовиками".

Напомним, что 19 мая стало известно, что Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Это сделали с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

Supernova Airlines была основана в 2021 году, но сертификат эксплуатанта получила недавно - в январе 2023 года. Компания планирует к 2024 году иметь 4 самолета. Авиаперевозчик уже имеет флот из 2 самолетов Ан-26.