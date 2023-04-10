"Новая почта" планирует создать флот из 4 самолетов до 2024 года: какими будут первые маршруты

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines планирует к 2024 году иметь 4 самолета. У авиаперевозчика уже есть флот из 2 самолетов Ан-26.

Об этом рассказал СЕО Supernova Airlines Ярослав Красножон в интервью ЦТС.

Один из имеющихся самолетов сейчас находится в Словакии, где проходит техническое обслуживание, второй – в Украине.

"Без европейской авторизации у нас нет возможности летать, поэтому самолеты стоят на земле и ждут сертификата. Параллельно мы ищем еще самолеты для нашего флота и работаем над заменой. До 2024 года хотим иметь флот из 4 самолетов", - рассказал Красножон, уточнив, что компания еще не определилась с постоянным местом базирования самолетов.

В то же время Supernova Airlines уже сформировала три экипажа из 9 человек и 4 техников.

После запуска Supernova Airlines первыми ее маршрутами станут направления Рига-Жешув и Жешув-Кишинев. Грузовые авиарейсы своим флотом авиакомпания "Новой почты" запускает с мая.

Напомним, что сертификат эксплуатанта Supernova Airline получила недавно - в январе 2023 года. Параллельно компания расширяет географию и спектр услуг, в частности "Новая почта" запустила доставку из интернет-магазинов Чехии.