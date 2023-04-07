В "Новой почте" рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку

Компания "Новая почта" с мая запускает грузовые авиарейсы своим флотом. Первыми маршрутами "Supernova Airlines" были выбраны Рига-Жешув – четыре раза в неделю и один рейс в неделю Жешув-Кишинев.

В компании говорят, что возможно привлекут еще какое-то направление из Западной Европы и увеличат частоту на Кишинев, если спрос будет. Рынок Европы для "Supernova Airlines" пока новый, поэтому расширяться будут постепенно, рассказал в интервью изданию ЦТС гендиректор Ярослав Красножон.

В компании также планируют совместить США и Китай с ЕС, а после открытия неба в Украине начать выполнять рейсы из отечественных аэропортов.

Флот Supernova Airlines сейчас состоит из двух Ан-26, которые компания взяла на правах лизинга. Один из них находится на техническом обслуживании в Словакии, другой – в Украине.

Красножон сообщил, что компания "Supernova Airlines" была основана еще основана 1 октября 2021 года и до начала полномасштабного вторжения планировалось, что полеты начнутся в конце апреля - начале мая 2022 года на самолетах Ан-26.

"В начале июня мы должны были доставить первый самолет Boeing 757, на котором осуществляли бы авиарейсы в США. Однако владелец самолета вынужденно вышел из соглашения по лизингу, ведь военные риски оказались для него неприемлемыми. Мы вернемся к переговорам после победы Украины", - рассказал он. .

Аэропорт для постоянного базирования авиакомпания пока не выбрала.

Компания "Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах. Количество отделений планируется увеличить на 50.

Кроме того, "Новая почта" уже открылась в Литве и Польше, а теперь планирует открытие отделений в Эстонии, Латвии, Румынии, Германии и Чехии.