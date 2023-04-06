"Новая почта" выпустила облигации на 800 млн грн: куда направят средства

Логистическая компания "Новая почта" провела третий выпуск ценных бумаг серии "С" без публичного предложения на сумму 800 млн грн и стала первым эмитентом корпоративных облигаций в Украине во время полномасштабной войны.

Полученные средства направлены на финансирование инвестиционных проектов: расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также на развитие IT-инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании.

Этот выпуск будет направлен на институциональных инвесторов – государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды.

Выпуск облигаций производится без привлечения андерайтера, собственными ресурсами компании. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила инвестиционная компания Универ Капитал.

Компания также планирует выполнить допэмиссию облигаций серии "D" на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год.

"В условиях низкой доступности банковского кредитования корпоративные облигации и дальше будут оставаться привлекательным инструментом привлечения средств для финансирования стремительного развития "Новой Почты"", - отмечают в пресс-службе компании.

Это уже третий выпуск корпоративных облигаций, осуществленный компанией "Новая почта". Дебютная эмиссия ценных бумаг серии "А" на сумму 300 млн грн со сроком обращения в полтора года состоялась в 2019 году. Средства от их размещения были ориентированы на модернизацию инфраструктуры и сети отделений.

В 2020 году компания осуществила выпуск облигаций серии "B" сроком на три года стоимостью 700 млн. грн. Финансирование было направлено на строительство и автоматизацию логистических центров компании. Последние выплаты по облигациям серии "В" прошли в начале текущего года.