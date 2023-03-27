ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Бизнес
Дата публикации

"Новая почта" планирует запустить сервис доставки внутри Европы

Европа, новая почта
"Новая почта" планирует запустить сервис доставки внутри Европы

Компания по доставке "Новая почта" уже открылась в Литве и Польше, а теперь планирует открытие отделений в Эстонии, Латвии, Румынии, Германии и Чехии.

В Польше количество отделений планируют увеличить 50, то есть по одному в каждом воеводстве. Об этом сообщает Аin со ссылкой на слова соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка.

Он отметил, что в сервисе доставки не только открывают собственные отделения, но и сотрудничают с местными партнерами для предоставления дополнительных услуг, поэтому конкуренции как таковой нет. Пока это партнерство и сотрудничество.

"Например, в Литве есть компания Venipak. Она помогает нам доставлять украинские посылки по адресу в любой населенный пункт страны, а также производить забор отправок из адреса наших клиентов для доставки в Украину. У нас с ними win-win. Мы создаем для В Польше такая компания-партнер – InPost, DPD, GLS", - рассказал Поперешнюк.

По словам совладельца, команда "Новой почты" за границей создает новый бизнес, основная цель которого – связать Украину с Европой.

"Вы приходите в отделение, созданное специально для того, чтобы отправлять в Украину документы, посылки, грузы. Именно поэтому рынки Европы – это голубой океан для Nova Post. Вторым этапом развития будут доставки внутри Европы", - подчеркнул он.

Напомним, 20 марта первое отделение "Новой почты" (Nova Post) заработало в Литве, а именно в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. В нем клиенты компании смогут отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Также "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии, Чехии и Румынии во втором квартале 2023 года.