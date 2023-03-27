"Новая почта" планирует запустить сервис доставки внутри Европы

Компания по доставке "Новая почта" уже открылась в Литве и Польше, а теперь планирует открытие отделений в Эстонии, Латвии, Румынии, Германии и Чехии.

В Польше количество отделений планируют увеличить 50, то есть по одному в каждом воеводстве. Об этом сообщает Аin со ссылкой на слова соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка.

Он отметил, что в сервисе доставки не только открывают собственные отделения, но и сотрудничают с местными партнерами для предоставления дополнительных услуг, поэтому конкуренции как таковой нет. Пока это партнерство и сотрудничество.

"Например, в Литве есть компания Venipak. Она помогает нам доставлять украинские посылки по адресу в любой населенный пункт страны, а также производить забор отправок из адреса наших клиентов для доставки в Украину. У нас с ними win-win. Мы создаем для В Польше такая компания-партнер – InPost, DPD, GLS", - рассказал Поперешнюк.

По словам совладельца, команда "Новой почты" за границей создает новый бизнес, основная цель которого – связать Украину с Европой.

"Вы приходите в отделение, созданное специально для того, чтобы отправлять в Украину документы, посылки, грузы. Именно поэтому рынки Европы – это голубой океан для Nova Post. Вторым этапом развития будут доставки внутри Европы", - подчеркнул он.

Напомним, 20 марта первое отделение "Новой почты" (Nova Post) заработало в Литве, а именно в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. В нем клиенты компании смогут отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Также "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии, Чехии и Румынии во втором квартале 2023 года.