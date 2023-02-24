"Новая почта" продолжает покорять Европу: в каких странах и когда откроют отделения

Украинская логистическая компания "Новая почта" планирует открыть свои отделения в Германии, Чехии и Румынии во втором квартале этого года.

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Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

По его словам, открытие отделения в Германии планируется в апреле этого года.

"Первый город Берлин, далее Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще десяток. Первое открытие в апреле", - отметил Поперешнюк.

Он добавил, что идет работа, чтобы в начале второго квартала открыть первое отделение в Чехии, также во втором квартале будет открыто отделение в Бухаресте.

Представитель компании уточнил, что вскоре будет запущен сайт, на котором можно найти всю необходимую информацию о проекте в Германии и вакансии.

Как намекнул Поперешнюк, "Новая почта" не будет останавливаться на этих странах, и живущие в других странах Европы, в частности в Австрии, Словакии, Латвии и Эстонии, могут рассчитывать на появление там отделений компании, а в перспективе она может выйти и на рынок США.

Как сообщалось, в Польше "Новая почта" открыла уже 19 отделений в девяти городах: Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Жешуве, Лодзи и Катовице.

В середине марта планируется открытие первого отделения в столице Литвы в Вильнюсе.