"Нова пошта" продовжує підкорювати Європу: в яких країнах та коли відкриють відділення

Українська логістична компанія "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині, Чехії та Румунії у другому кварталі цього року.

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Про це повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

За його словами, відкриття відділення у Німеччині планується у квітні цього року.

"Перше місто Берлін, далі Мюнхен, Кельн, Гамбург і ще з десяток. Перше відкриття у квітні", - зазначив Поперешнюк.

Він додав, що триває робота, щоб на початку другого кварталу відкрити перше відділення в Чехії, також у другому кварталі буде відкрито відділення в Бухаресті.

Представник компанії уточнив, що незабаром буде запущено сайт, на якому можна буде знайти всю необхідну інформацію про проєкт у Німеччині та вакансії.

Як натякнув Поперешнюк, "Нова пошта" не зупинятиметься на цих країнах, і ті, хто живе в інших країнах Європи, зокрема в Австрії, Словаччині, Латвії та Естонії, можуть розраховувати на появу там відділень компанії, а в перспективі вона може вийти й на ринок США.

Як повідомлялося, у Польщі "Нова пошта" відкрила вже 19 відділень у дев'яти містах: Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані, Жешуві, Лодзі та Катовиці. Надається послуга пересилання посилок не лише в Україну, а й між містами Польщі.

У середині березня планується відкриття першого відділення у столиці Литви Вільнюсі.