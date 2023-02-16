Орієнтир на своїх. Як "Нова пошта" вийшла на ринок Польщі

"Нова пошта" вже давно має міжнародний бізнес — Нова пошта Глобал, а також досвід виходу на новий ринок — Молдови. В 2022 році компанія зродила новий крок у масштабуванні бізнесу — запустила відділення у Польщі. Про такі параметри як фінансові результати та окупність польського бізнесу "Нової пошти" говорити ще зарано, з цим краще зачекати кілька років. Менше з тим Delo.ua. розповідає про власний досвід обслуговування у польському відділенні “Нової пошти” та про досвід з виходу на новий для себе ринок, який вже отримала одна з найвідоміших українських компаній.

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— Що будете відправляти? Давайте перевіримо, щоб не було нічого забороненого.

Оператор Nova Post в першому відділенні в польському місті Познань, що розташувалося за адресою Garbary, 95, оглядає посилку. На столі лежить список заборонених предметів для пакування: наркотики, вибухонебезпечні речовини, російський прапор тощо.

— В мене нічого такого, лише особисті речі. Скажіть, а можна відправити генератор з Польщі в Україну?

— Можна електрогенератор у фабричному пакуванні, не можна те, що у списку.

До відділення заходить місцевий і починає ставити питання, співробітниця невимушено переходить на польську і продовжує упаковувати посилку. В цей момент знову повертаєшся до Польщі, хоча ще мить тому здавалося, що все відбувається в Україні. Навколо знайомий інтер’єр відділення “Нової пошти”, хоч і написи латиницею і трохи незрозуміло.

Відділення Nova Posht в Познані. Фото: Delo.ua Відділення Nova Posht в Познані. Фото: Delo.ua

Оператор продовжує відповідати польською, її колега поруч приймає близько п’яти коробок від іншого відправника. Ця жінка їде додому, а речей багато — самостійно все не довезе. “Ми раніше були змушені їздити туди-сюди. Користувалися послугами перевізника. Але вони брали гроші за доставку до України, а потім у Львові все одно відправляли поштою. Зараз звичайно простіше буде”, - говорить відправниця.

Оператори швидко упаковують всі посилки і кличуть наступних, адже потрібно встигнути до закриття о 20:00, а у відділенні вже черга.

Війна як каталізатор: як все починалося

До повномасштабного вторгнення компанія вже мала плани щодо виходу на нові ринки. Зрештою масова міграція українців, які рятувалися від російської агресії, призвела до того, що цільова аудиторія українського бізнесу в момент опинилася розкидана по світу. У компанії швидко відреагували на мінливу ситуацію й у квітні минулого року “Нова пошта” запустила першу міжнародну послугу — “Речі з дому за кордон”.

Паралельно із запуском цієї послуги у квітні компанія прийняла рішення виходити на польський ринок та відкривати власні відділення для забезпечення швидкої доставки, до якої так звикли українці вдома. "Нова пошта" самостійно відкривала Spółka z o.o, банківські рахунки та шукала працівників у Польщі.

В старих містах Європи можуть виникнути труднощі з орендою, через історичне значення будівель. Порада від "Нової пошти". (Приховати)

“Юридичні питання в Європі займають від 3 до 4 місяців. Тобто у квітні ми прийняли рішення про відкриття, а на наприкінці липня — початку серпня ми почали вже обирати локації, вели перемовини з партнерами, закуповували меблі тощо”. Андрій Григоров Директор розвитку міжнародних ринків Нової пошти.

Як відомо, для реєстрації Spółka z o.o, так само як і для JDG (аналог ФОП в Україні), потрібно мати PESEL та Profil Zaufany ePUAP (засіб електронної ідентифікації) або просто ePUAP (електронний підпис в Польщі). З таким пакетом документів в режимі online потрібно звернутися до польського центрального регістру CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej — за функціями схожий на ‎Єдиний державний реєстр в Україні). Але це лише перший етап реєстрації. Далі потрібно підготувати установчий договір товариства (umowa spółki), акт (akt założycielskiego), номер REGON, податковий номер NIP. Державне мито при реєстрації Spółka z o.o складає 350 злотих. Пакет документів розширюється в залежності від виду діяльності, тому цей процес краще довірити професіоналам. "Нова пошта" має власну команду спеціалістів, які займаються реєстрацією фірми. Водночас кожен охочий може звернутися за такими послугами до компаній, які спеціалізують на реєстрації Spółka z o.o і JDG та допомагають іноземцям. Наразі більшість з них орієнтуються, зокрема, і на українців. Крім того, питання щодо реєстрації̈ юридичної особи можна поставити за контактними номерами 801 055 088 або 22 765 67 32.

Щодо відкриття відділення, то у середньому відкриття відділення “Новій пошті” коштувало від 40 до 60 000 євро . У цю суму входять оренда приміщення, ремонтні роботи, закупівля основних засобів, але є ще витрати на юридичний, бухгалтерський, адміністративний супровід тощо. У компанії зазначили, що відкривали відділення в Польщі, використовуючи виключно власні кошти.

Сума інвестиції у відкриття відділення залежить від низки факторів, зокрема, від міста в Польщі, а саме його історичності. Найважче знайти приміщення у старих містах, де багато історичних будівель. Вони мають маленькі площі, які не можна перебудовувати та змінювати, тому їх важко облаштувати під потреби логістичної компанії. У Варшаві та інших великих містах приміщення знайти простіше.

“Нова пошта” відкриває відділення у тих місцях, де проживає найбільша кількість українців.

Для цього вони аналізують офіційні статистику країни, локальну статистику по польським містам та власну теплову карту для пошуку найбільшої густоти скупчення своїх клієнтів.

“Наші клієнти відкривали застосунок "Нової пошти" і використовували його, будучи вже в Польщі. Таким чином ми розуміли, де саме вони перебувають”, — пояснює Андрій Григоров.

Перше відділення "Нова пошта" відкрила у Варшаві 3 жовтня. Далі компанія в турборежимі відкривала їх один за одним. Наразі працює 18 відділень Nova Post у восьми містах Польщі: 6 — у Варшаві, а також по 2 у Кракові, Познані, Гданську, Вроцлаві, Любліні, і по 1 у Жешуві та Лодзі.

Перше відділення "Нової пошти" у Варшаві. Фото: пресслужба "Нової пошти" Перше відділення "Нової пошти" у Варшаві. Фото: пресслужба "Нової пошти"

ДЕ В ПОЛЬЩІ ШУКАТИ КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ

В Польщі є 5 основних порталів, де розміщують оголошення про оренду нерухомості:

olx.pl. otodom.pl. domiporta.pl. gratka.pl. domy.pl.

Приміщення мало – потрібен партнер

Для виходу на новий ринок логічно заручитися підтримкою місцевого партнера, адже лише власними силами важко відразу покрити своїми послугами всю країну. Основним партнером "Нової пошти" став InPost, який має більше 20 000 власних поштоматів в Польщі, а отже посилив можливості української компанії, допомагаючи доставляти українські посилки на адресу і туди, де ще немає відділень Nova Post. Це забезпечує повне покриття країни з точки зору географії. Тимчасові переселенці у Польщі змогли отримувати свої речі, а вартість доставки "Новою поштою" в Польщу знизилась у 2 рази.

В даній ситуації важливо зауважити, що, по-перше, Nova Post і InPost зараз не є конкурентами .

“Ми партнери на 100%. У нас немає локальної доставки по Польщі, щоб ми могли бути конкурентами. До того ж, наразі ми фокусуємося саме на українцях, які відправляють посилки до України та отримують їх з дому”, — пояснює Андрій Григоров.

Наразі польський бізнес не приносить "Новій пошті" дохід, але у планах компанії стати глобальним міжнародним перевізником.

“Ми маємо бізнес-план на декілька років вперед. Ми прогнозуємо, що вийдемо на той же рівень маржинальності,що маємо в Україні, за декілька років. Наразі це про вивчення нового для нас європейського ринку та про допомогу українцям, які були вимушені поїхати через війну", — поділився очікуваннями Андрій Григоров.

Завдання: знайти конкуренту перевагу

Перш ніж відкривати бізнес, слід скласти детальний бізнес-план на тривалий термін – краще на кілька років. Порада від "Нової пошти". (Приховати)

Хоча "Нова пошта" наразі фактично не змагається зі своїми потенційними конкурентами, це не заважає компанії шукати та формувати свої переваги на ринку для майбутньої цільової аудиторії. Для цього компанія використовує свої конкурентні переваги, вироблені ще у процесі побудови бізнесу в Україні - швидкість та надійність доставки.

У компанії зазначають, те, що для українців є вже звичним сервісом, на ринках інших країн стане конкурентною перевагою — в майбутньому, коли європейці також стануть цільовою аудиторією "Нової пошти".

Андрій Григоров наголошує, що початок роботи "Нової пошти" в Польщі — це не емоційне рішення, а обґрунтована позиція. Адже як бізнес, компанія розуміє, чого очікувати в наступні місяці та роки. В Україні високий рівень стандартів роботи з клієнтами, а на логістичному ринку ці нові стандарти задала саме "Нова пошта".

“Наприклад, у Польщі більшість компаній не мають механізму, за яким клієнти можуть отримати компенсацію за неякісні послуги, у тому числі й за загублену посилку. Доведеться все вирішувати через суд. Тобто там клієнти не можуть впливати на роботу компанії. Проте українські бізнеси реагують швидко, конкретно, вчасно”. Дмитро Вергун СЕО Nova Post Polska.

Як відомо, у сегменті кур'єрської доставки в Польщі найбільшу долю ринку має саме InPost — послуги компанії обирає 37% людей, згідно звіту Gemius про польський e-commerce. Світові гіганти DPD та DHL на другому та третьому місці.

Підготовка до відкриття: як це було

За кордоном українці часто створюють групи у соцмережах, де діляться інформацією. Наприклад, "Українці у Польщі". Рекламні оголошення в таких групах можуть бути досить ефективними з огляду на нульові витрати. Порада від "Нової пошти". (Приховати)

Для своїх польських відділень "Нова пошта" розробила нову дизайнерську модель приміщень та меблів, яка відрізняється від українських. Вони зручніші, ніж в Україні, таким чином задали нову планку для свого українського бізнесу, зазначають в компанії.

Важливу роль для просування нових відділень у Польщі зіграла реклама у соцмережах, контекстна та таргетинг по місцю проживання .

“Це дієвий інструмент, адже надає інформацію про відкриття відділення для клієнтів, які знаходяться поруч. Ми повідомляли, що в такому-то місті, за такою адресою, надаємо такий сервіс і такі-то послуги" — ділиться досвідом СЕО Nova Post Polska Дмитро Вергун.

У рамках рекламної кампанії також використовували українські пабліки на кшталт “Українці в Варшаві” в Телеграм, Facebook і Instagram. Через них повідомляти про відкриття нових відділень було дуже ефективним. Окрім того, рекламні кампанії проводились і в Україні, адже чимало українців відправляють посилки до Польщі рідним, друзям або діловим партнерам. Це були короткі повідомлення про те, де відкриваються нові відділення.

Були випадки, коли люди приїжджали з інших країн Європи, замовляли якісь речі з України, відправляли документи і потім поверталися назад в країну, де були.

Компанія у Польщі вже має 18 відділень та 65 000 клієнтів, із них 10% — це поляки. У планах відкрити ще як мінімум 30 відділень.

“Локально попит є, але ми його не генерували навмисно. Ми отримуємо від них питання, але наразі фокусуємось виключно на підтримці наших співгромадян. Наша мета – допомогти українцям та польському бізнесу, який хоче продавати товари в Україні”, — підкреслив Андрій Григоров.

На сьогодні у компанії Nova Post Polska вже працює 250 співробітників, підбором яких займається власний HR-менеджер. Вимоги до кандидатів такі ж, як і в Україні. В першу чергу, це клієнтоорієнтованість. Тобто співробітник має бути націлений знаходити спільну мову з клієнтом, допомагати клієнтам у розв’язанні тих чи інших питань.

“Людина може зіткнутися з проблемами щодо наших послуг через якісь особисті потреби. Наприклад, якщо літня людина не може розібратися в додатку, то наш працівник радо допоможе розв’язати подібні питання”, — пояснюють у "Новій пошті" та додають, що на цьому будується сервіс.

Оператор Nova Posht пояснює клієнту умови відправки та тарифи. Фото: Delo.ua Тарифи. Фото: Delo.ua

Така позиція має бути основою стандартів для будь-якого сервісного бізнесу . Тому кандидат, який має великий досвід спілкування із людьми на роботі, наприклад, працював в рітейлі, який вміє й любить це робити, — буде мати перевагу, над тим, хто виконував суто технічну роботу.

Плани на майбутнє

Якщо бізнес не мріє про глобальні плани, то його не існуватиме в довгостроковій перспективі. Порада від "Нової пошти". (Приховати)

У компанії вже вирішили, що будуть продовжувати освоювати ринки європейських країн. Наступні на цьому шляху — Литва, Німеччина, Чехія та Румунія . Зокрема, "Нова пошта" планує розпочати роботу в Литві у середині березня 2023 року. Перше відділення відкриють у Вільнюсі.

Логіка вибору цих країн та сама, яку компанія використовувала перед відкриттям відділень у Польщі, — аналіз кількості українців, які наразі там мешкають. Першим завданням буде те ж саме, що й у Польщі: пришвидшення доставки посилок та вантажів до України та з України.

Компанія вже має термінал поблизу польсько-українського кордону, де проходять митні процедури. Також Nova Post орендує термінал у Варшаві. Нещодавно компанія відкрила перше вантажне відділення у Варшаві, яке приймає відправлення до 1000 кг. Воно працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Вантажне відділення у Варшаві. Фото: Нова пошта Вантажне відділення у Варшаві працює щодня. Фото: Нова пошта Вантажне відділення у Варшаві приймає відправлення до 1000 кг. Фото: Нова пошта

В компанії вважають, що з такими можливостями можуть досягти своєї мети.

Дивлячись у майбутнє "Нова пошта" бачить реалізацію своїх глобальних планів щодо виходу на нові ринки. Але наразі компанія сфокусована на українцях, доставці з тих країн, де наразі мешкають українці. І навіть у цьому випадку "Нова пошта" закладає основу для свого стабільного і довготривалого розвитку міжнародного бізнесу в майбутньому.