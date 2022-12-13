"Сільпо" запускає послугу доставки продуктів "Новою поштою"

Мережа супермаркетів "Сільпо" запускає послугу доставки продуктів у співпраці з "Новою поштою".

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Про це повідомила пресслужба "Сільпо".

"Відтепер, навіть якщо у вашому місті чи селі немає супермаркету "Сільпо" або недоступна планова доставка, ви зможете замовити все необхідне на сайті shop.silpo.ua та забрати замовлення у зручному для вас відділенні "Нової пошти", - йдеться у повідомленні.

Поки що доставка почне свою роботу у тестовому форматі. Спочатку доставлятимуть лише ті товари, які точно не зіпсуються в дорозі, але з часом асортимент продуктів буде розширюватись.

Оформити замовлення можна буде на сайті shop.silpo.ua, оплативши його онлайн та обравши відповідний спосіб доставки Новою Поштою (у відділення або поштомат).

Максимальна вага посилки може сягати 30 кг, вартість доставки фіксована і складає 49 грн. Замовлення відправлятимуться у будь-який куточок України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше пресслужба рітейлера повідомляла, що на кінець грудня 179 супермаркетів мереж "Сільпо" у 60 містах будуть забезпечені автономним живленням.