До кінця 2022 року 60% супермаркетів "Сільпо" забезпечать генераторами

На кінець грудня 179 супермаркетів мереж "Сільпо" у 60 містах будуть забезпечені автономним живленням. Про це повідомила пресслужба рітейлера, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Наразі у мережі "Сільпо" є 65 "світлих" супермаркетів у 26 населених пунктах. До кінця грудня кількість "Сільпо" з автономним харчуванням зросте до 179 магазинів у 60 містах, або 60% від усієї мережі. І це ще не остаточна цифра: вже на початку наступного року (віримо – у січні) незламними стануть 285 із 300 магазинів "Сільпо", тобто 95% усієї мережі", —резюмував начальник відділу зв'язків із медіа Fozzy Group Іван Пальчевський.

Окрім генераторів, "Сільпо" також працює над наявністю безперебійного інтернет-зв'язку.

"Хочемо, щоб у наших гостей постійно була можливість розрахуватися карткою на касі, зняти готівку, провести онлайн-зустріч або почитати новини. Ми закупили "старлинки" для всіх магазинів із генераторами: 170 пристроїв нам пообіцяв Святий Миколай саме до 19 грудня. Далі будемо підключати супутниковий інтернет разом із встановленням генераторів у магазинах", – додав Пальчевський.

Також відомо, що генераторами обладнано вже 235 супермаркетів мережі "АТБ", закуплено ще 750 джерел живлення для оснащення магазинів. В усіх працюючих магазинах мережі організовані "Пункти незламності".

Зазначимо, що супермаркети та інший бізнес можуть скористатися кредитною програмою від держбанку для купівлі енергозберігаючого обладнання EcoFlow.