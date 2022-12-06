Влада Києва просить бізнес, що готовий працювати в блекаут, повідомити свої дані

Київська міська державна адміністрація (КМДА) звернулася до представників бізнесу, що забезпечені автономними джерелами живлення та готові працювати у випадку настання блекауту, повідомити адреси їх закладів.

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Про це 6 грудня повідомив мер Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

Столична влада склала перелік адреси окремих магазинів, торгових мереж та ТРЦ, аптек та ветклінік, банків, які мають генератори. Його будуть доповнювати по мірі надходження інформації.

"Цей перелік будемо постійно розширювати, оскільки до нас звертаються представники приватного бізнесу, чиї магазини, аптеки, заклади харчування, побутового обслуговування та інші готові працювати, аби забезпечити потреби киян у разі надзвичайної ситуації", – додав Кличко.

Тому столична влада пропонує підприємцям заповнювати спеціальну форму, де можна лишити свої дані, зокрема, про заклади, що готові продовжувати працювати на автономних джерелах живлення.

В подальшому інформацію опрацюють та опублікують на офіційному сайті та сторінках столичної влади.

Раніше Кличко розповів, як працюватиме транспорт Києва у випадку повного блекауту. За його словами, при такому сценарію залишаться перевозити пасажирів лише автобуси.

Відомо, що лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.