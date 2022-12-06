Власти Киева просят бизнес, готовый работать в блэкаут, сообщить свои данные

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась к представителям бизнеса, которые обеспечены автономными источниками питания и готовы работать в случае наступления блэкаута, сообщить адреса их заведений.

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Об этом 6 декабря сообщил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Столичные власти составили перечень адресов отдельных магазинов, торговых сетей и ТРЦ, аптек и ветклиник, банков, имеющих генераторы. Его будут дополнять по мере поступления информации.

"Этот перечень будем постоянно расширять, поскольку к нам обращаются представители частного бизнеса, чьи магазины, аптеки, заведения питания, бытового обслуживания и другие готовы работать, чтобы обеспечить потребности киевлян в случае чрезвычайной ситуации", – добавил Кличко.

Поэтому столичные власти предлагают предпринимателям заполнять специальную форму, где можно оставить свои данные, в частности, о заведениях, готовых продолжать работать на автономных источниках питания.

В дальнейшем информацию обработают и опубликуют на официальном сайте и страницах столичных властей.

Ранее Кличко рассказал, как будет работать транспорт Киева в случае полного блэкаута. По его словам, при таком сценарии перевозить пассажиров будут только автобусы.

Известно, что лечебно-диагностические услуги домашние любимцы киевлян смогут получить в ветеринарных больницах, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия.