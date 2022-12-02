Кличко рассказал, как будет работать транспорт Киева в случае полного блэкаута

В случае новых российских ударов по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате электроснабжения в Киеве на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, а проезд будет бесплатным, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии, в частности бензиновые и дизельные генераторы.

"Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", - сообщил городской голова.

В свою очередь движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, как указал Кличко, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны интернет-связь, электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, питьевая вода и санитарные узлы).

"Средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи", – предупредил столичный градоначальник.

Станции наземного участка метрополитена для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при чрезвычайных ситуациях и во время воздушной тревоги) не будут использоваться.

"Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен.И не оставляет попыток оставить украинцев зимой без света, тепла и воды. В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях", - указал мэр.

Напомним также, что недавно Кличко отмечал, что полной эвакуации населения Киева в случае затяжного блэкаута не будет, возможен лишь временный переезд некоторых жителей в пригород.