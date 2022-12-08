В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев

Український парламент наразі працює над законопроєктом, який дозволить підприємцям зберігати до 2 тонн пального без зобов'язання отримувати ліцензію або інші дозвільні документи. Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, передає Forbes.

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Депутати мають розглянути і прийняти законопроєкт до кінця 2022 року, він буде чинним на час воєнного стану. Згідно з нормами документу, бізнесу, який захоче зберігати понад 2 тонн, потрібно буде подати декларацію до Державної податкової служби України.

Уточнюємо, що під такі обмеження не потрапляють мережі АЗС, оптовики та нафтопереробні заводи.

Гетманцев уточнив, що наразі податкова не застосовує жодних штрафних санкцій за зберігання пального.

Нагадаємо, під час відключення електроенергії бізнес масового використовує генератори, які працюють на паливі.

В свою чергу уряд вже спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.