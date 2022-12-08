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В Украине бизнесу могут разрешить хранить до 2 тонн горючего без лицензии – Гетманцев
Украинский парламент сейчас работает над законопроектом, который позволит предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без обязательства получать лицензию или другие разрешительные документы. Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, передает Forbes.
Депутаты должны рассмотреть и принять законопроект до конца 2022 года, его нормы будут действовать на время военного положения. Согласно нормам документа бизнесу, который захочет хранить более 2 тонн, нужно будет подать декларацию в Государственную налоговую службу Украины.
Уточняем, что под такие ограничения не подпадают сети АЗС, оптовики и нефтеперерабатывающие заводы.
Гетманцев уточнил, что пока налоговая не применяет никаких штрафных санкций за хранение горючего.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, при отключении электроэнергии бизнес массово использует генераторы, работающие на топливе.
В свою очередь, правительство уже упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов. Так, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.