До конца 2022 года 60% супермаркетов "Сільпо" обеспечат генераторами

К концу декабря 179 супермаркетов сети "Сільпо" в 60 городах будут обеспечены автономным питанием. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера, передает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас в сети "Сільпо" есть 65 "светлых" супермаркетов в 26 населенных пунктах. До конца декабря количество "Сільпо" с автономным питанием вырастет до 179 магазинов в 60 городах, или 60% от всей сети. И это еще не окончательная цифра: уже в начале следующего года (верим – в январе) несокрушимыми станут 285 из 300 магазинов "Сільпо", то есть 95% всей сети", - резюмировал начальник отдела по связям с медиа Fozzy Group Иван Пальчевский.

Помимо генераторов "Сільпо" также работает над наличием бесперебойной интернет-связи.

"Хотим, чтобы у наших гостей постоянно была возможность рассчитаться картой на кассе, снять наличные, провести онлайн-встречу или почитать новости. Мы закупили "старлинки" для всех магазинов с генераторами: 170 устройств нам пообещал Святой Николай именно до 19 декабря. Далее будем подключать спутниковый интернет вместе с установкой генераторов в магазинах", – добавил Пальчевский.

Также известно, что генераторами оборудовано уже 235 супермаркетов сети "АТБ", закуплено еще 750 источников питания для оснащения магазинов. Во всех работающих магазинах сети организованы "Пункти незламності".

Отметим, что супермаркеты и другой бизнес могут воспользоваться кредитной программой от госбанка для покупки энергосберегающего оборудования EcoFlow.