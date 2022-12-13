"Сільпо" запускает услугу доставки продуктов "Новой почтой"

Сеть супермаркетов "Сільпо" запускает услугу доставки продуктов в сотрудничестве с "Новой почтой".

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Об этом сообщила пресс-служба "Сильпо".

"Теперь, даже если в вашем городе или селе нет супермаркета "Сільпо" или недоступна плановая доставка, вы сможете заказать все необходимое на сайте shop.silpo.ua и забрать заказ в удобном для вас отделении "Новой почты", - говорится в сообщении.

Пока доставка начнет свою работу в тестовом формате. Сначала будут доставлять только товары, которые точно не испортятся в дороге, но со временем ассортимент продуктов будет расширяться.

Оформить заказ можно будет на сайте shop.silpo.ua , оплатив его онлайн и выбрав соответствующий способ доставки Новой Почтой (в отделение или почтомат).

Максимальный вес посылки может достигать 30 кг, стоимость доставки фиксирована и составляет 49 грн. Заказы будут отправляться в любой уголок Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее прессслужба ритейлера сообщала, что на конец декабря 179 супермаркетов сетей "Сильпо" в 60 городах будут снабжены автономным питанием.