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"Новая почта" запустила выдачу посылок в магазинах MOYO в Киеве
Пока такие пункты выдачи уже доступны в 12 магазинах Киева.
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Так, на кассе магазина MOYO клиенты могут получить уплаченную посылку до 10 кг и стоимостью до 5 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба.
Пока такие пункты выдачи уже доступны в 12 магазинах Киева и планируется расширение проекта по всей сети MOYO в стране.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы получить посылку из пункта выдачи в MOYO нужно:
- При заказе товара в онлайн магазинах указывать номер пункта выдачи.
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Заранее оплатить доставку в мобильном приложении Новой почты.
- Укажите кассиру магазина номер вашей посылки.
Напомним, что "Новая почта" запустила получение посылок в кредит.