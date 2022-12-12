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Категория
Бизнес
Дата публикации

"Новая почта" запустила выдачу посылок в магазинах MOYO в Киеве

"Новая почта" запустила выдачу посылок в магазинах MOYO в Киеве

Пока такие пункты выдачи уже доступны в 12 магазинах Киева.

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Так, на кассе магазина MOYO клиенты могут получить уплаченную посылку до 10 кг и стоимостью до 5 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба.

Пока такие пункты выдачи уже доступны в 12 магазинах Киева и планируется расширение проекта по всей сети MOYO в стране.

Чтобы получить посылку из пункта выдачи в MOYO нужно:

  1. При заказе товара в онлайн магазинах указывать номер пункта выдачи.
  2. Заранее оплатить доставку в мобильном приложении Новой почты.
  3. Укажите кассиру магазина номер вашей посылки.

Напомним, что "Новая почта" запустила получение посылок в кредит.