"Новая почта" запустила выдачу посылок в магазинах MOYO в Киеве

Пока такие пункты выдачи уже доступны в 12 магазинах Киева.

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Так, на кассе магазина MOYO клиенты могут получить уплаченную посылку до 10 кг и стоимостью до 5 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба.

Пока такие пункты выдачи уже доступны в 12 магазинах Киева и планируется расширение проекта по всей сети MOYO в стране.

Чтобы получить посылку из пункта выдачи в MOYO нужно:

При заказе товара в онлайн магазинах указывать номер пункта выдачи. Заранее оплатить доставку в мобильном приложении Новой почты.

Укажите кассиру магазина номер вашей посылки.

Напомним, что "Новая почта" запустила получение посылок в кредит.