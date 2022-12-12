"Нова пошта" запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві

Наразі такі пункти видачі уже доступні в 12 магазинах Києва.

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Так, на касі магазину MOYO клієнти можуть отримати сплачену посилку до 10 кг та вартістю до 5 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба.

Наразі такі пункти видачі уже доступні в 12 магазинах Києва і планується розширення проєкту по всій мережі MOYO в країні.

Щоб отримати посилку з пункту видачі в MOYO потрібно:

При замовленні товару в онлайн-магазинах вказувати номер пункту видачі. Завчасно сплатити за доставку у мобільному застосунку Нової пошти.

Вказати касиру магазину номер вашої посилки.

Нагадаємо, що "Нова пошта" запустила отримання посилок у кредит.