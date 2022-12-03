"Нова пошта" запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії

Компанія "Нова пошта Глобал" запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії. Як ідеться у повідомленні поштового оператора, це вже дев'ята країна, з якої українці можуть замовляти необхідні товари.

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Зокрема, у чеських онлайн-магазинах, які не мають прямої доставки в Україну, можна купувати товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, в тому числі Starlink та зарядні станції EcoFlow. Доставку можна замовити на адресу чи до будь-якого відділення або поштомату "Нової пошти" в Україні.

Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 гривень. Ціна доставки залежить від ваги посилки: до 0,5 кг - 5 доларів (183 гривень), 1 кг - 8,50 долара (311 гривень), 1,5 кг - 10 доларів (366 гривень), 2 кг - 13,50 долара (494 гривень).

Замовити товари можна через сервіс NP Shopping, а термін доставки складе від восьми робочих днів. Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Також українцям доступні замовлення із найпопулярніших чеських інтернет-магазинів - Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home тощо. Крім того, напередодні новорічних свят "Нова пошта Глобал" знизила вартість доставки замовлень з інтернет-магазинів Іспанії та Італії на 25%. Цей акційний тариф діятиме до 31 січня 2023 року.

Щоб скористатися сервісом NP Shopping, треба зареєструватися. В особистому кабінеті користувач отримає адресу для шопінгу, яку використовуватиме при покупках. Далі треба обирати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а в рядку доставки вказати отриману через NP Shopping адресу.

Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping треба зареєструвати трекінг-номер, отриманий в інтернет-магазині, а далі обрати будь-яке відділення "Нової пошти", поштомат або адресну доставку кур'єром.

Зазначимо, що для замовлень товарів українцям з доставкою "Новою поштою" вже доступні, окрім Чехії, онлайн-магазини США, Італії, Туреччини, Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції та Іспанії.