- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
"Нова пошта" запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії
Компанія "Нова пошта Глобал" запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії. Як ідеться у повідомленні поштового оператора, це вже дев'ята країна, з якої українці можуть замовляти необхідні товари.
Зокрема, у чеських онлайн-магазинах, які не мають прямої доставки в Україну, можна купувати товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, в тому числі Starlink та зарядні станції EcoFlow. Доставку можна замовити на адресу чи до будь-якого відділення або поштомату "Нової пошти" в Україні.
Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 гривень. Ціна доставки залежить від ваги посилки: до 0,5 кг - 5 доларів (183 гривень), 1 кг - 8,50 долара (311 гривень), 1,5 кг - 10 доларів (366 гривень), 2 кг - 13,50 долара (494 гривень).
Замовити товари можна через сервіс NP Shopping, а термін доставки складе від восьми робочих днів. Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також українцям доступні замовлення із найпопулярніших чеських інтернет-магазинів - Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home тощо. Крім того, напередодні новорічних свят "Нова пошта Глобал" знизила вартість доставки замовлень з інтернет-магазинів Іспанії та Італії на 25%. Цей акційний тариф діятиме до 31 січня 2023 року.
Щоб скористатися сервісом NP Shopping, треба зареєструватися. В особистому кабінеті користувач отримає адресу для шопінгу, яку використовуватиме при покупках. Далі треба обирати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а в рядку доставки вказати отриману через NP Shopping адресу.
Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping треба зареєструвати трекінг-номер, отриманий в інтернет-магазині, а далі обрати будь-яке відділення "Нової пошти", поштомат або адресну доставку кур'єром.
Зазначимо, що для замовлень товарів українцям з доставкою "Новою поштою" вже доступні, окрім Чехії, онлайн-магазини США, Італії, Туреччини, Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції та Іспанії.