"Нова пошта" запустила отримання посилок у кредит: як це працює

"Нова пошта" запровадила для клієнтів, які замовляють товар із післяплатою, можливість забрати його, сплачуючи надалі його вартість протягом року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні "Нової пошти". Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта. При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в особистому кабінеті або у відділенні "Нової пошти". Фінансові послуги у відділенні надає компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта".

За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію - 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%. Наприклад, при замовленні мультиварки вартістю 3000 гривень з післяплатою у відділенні загальна сума кредиту становитиме 3135 грн - вартість товару + 55 гривень за доставку по місту та коробку + ще 80 гривень комісії за грошовий переказ (2% + 20 гривень).

Таким чином, щомісячний відсоток по кредиту становитиме 62,7 гривні, а щомісячний платіж – 324 гривні. Загальна ж переплата за 12 місяців у цьому випадку становитиме 752,4 гривні.

Щоб скористатися послугою, потрібно бути громадяни України віком від 18 до 65 років; користуватися послугами "Нової пошти" протягом останніх шести місяців та мати добру кредитну історію.

При огляді посилки з товаром у будь-якому відділенні треба буде повідомити оператору-касиру про бажання забрати її у кредит та надайти оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або ж надати документи через "Дію".

Щойно пройде перевірка особи, на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді. Пароль треба буде повідомити оператору-касиру, після чого можна забрати посилку.

Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні "Нової пошти". Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.