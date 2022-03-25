Як відкрити бізнес у Польщі та знайти покупця на локальному ринку

Як і який бізнес можуть відкрити українці у Польщі, на що варто звернути увагу під час пошуку приміщень і чим польські споживачі відрізняються від українських – на RAU-вебінарі розповіли підприємниця Інна Ярова та головний операційний директор компанії Newgate Investment Антон Гриценко.

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Підприємець Інна Ярова зі своїм чоловіком живуть у Польщі понад 6 років і ведуть там свій бізнес. Спершу сімейна пара з України запустили мережу кав'ярень Dobro&Dobro та продовжують розвивати її по франшизі. Потім підприємці відкрили суші бар Sushi: Sushi Cafe та Prosecco oyster bar. Під час RAU-вебінару Інна розповіла про тренди у сфері HoReCa у Польщі, що можуть бути корисними українцям, які планують сьогодні там запустити свій бізнес.

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З 2020 року відмічено зростання пропозицій комерційних приміщень для оренди під бізнес. За її словами, якщо раніше приміщення потрібно було активно шукати, то зараз для пошуку не потрібно докладати великих зусиль і не потрібно залучати ріелторів, оскільки за ці роки ринок перестав бути перевантаженим. Підприємець вважає, що велика кількість вільних комерційних площ пов'язана з пандемією, через яку багато бізнесу закрилося і багато площ зараз пустують.

"Ми не працюємо з ріелторами, які беруть комісію за знайдене приміщення. За 6 років наш досвід з такими ріелторами був провальним, тому що жодне необхідне приміщення ми не змогли знайти за допомогою ріелторів. У нас дуже успішна співпраця з агентствами, яким ми презентуємо свій концепт закладу та технічні вимоги до приміщення. Така колаборація дуже успішна", — каже Інна.

Істотно знизилися ціни на комерційні приміщення. Так, якщо до пандемії у центральних торгових центрах Варшави орендна ставка була 120 євро за квадратний метр, то зараз у цих же ТЦ оренда приміщень вдвічі менша. Плюс орендодавці готові ще знижувати ціни. Така сама тенденція і в бізнес-центрах. Низька вартість комерційних приміщень також пов'язана з пандемією, оскільки через СOVID-19 у ТЦ та БЦ знизився трафік відвідувачів.

Зараз у Польщі дуже популярна практика платити за оренду відсоток від обороту. Якщо у 2019 році ніхто не хотів погоджуватися на такі умови, то зараз таких орендодавців стає дедалі більше. Особливо на таку угоду погоджуються у новобудовах класу А та В, а також у ТРЦ. Це означає, що ринок готовий слухати підприємців, які готові винайняти те чи інше приміщення на вигідних умовах, щоб відкрити бізнес у Польщі.

Також є тренд, коли у недобудованих будинках чи ТРЦ можна просити у орендодавців знижку на облаштування торгової площі.

При цьому є складність у процесі самих торгів за приміщення. За словами підприємниці, часом потрібно від 6 місяців до року, щоб домовитися про вигідні умови оренди.

Насамкінець Інна додала, що найбільша помилка українського підприємця, який виходить на ринок Польщі, — це впевненість в тому, що споживчі переваги поляків та українців дуже схожі. Але насправді є відмінність у бізнес-комунікації, купівельних традиціях поляків, вимогах клієнта, відмінність ціни та маркетингових стратегій. Загалом абсолютно у всьому.

"За 6 років ведення бізнесу в Польщі я щодня відкриваю для себе нового споживача. А коли ми почали проводити свої дослідження ринку, споживача та маркетингу, то довелося повністю розбудовувати бюджети, оскільки завдяки дослідженням багато чого зрозуміли. Щоб працювати у Польщі для польського населення, тут треба жити і розуміти що більше, тим краще", — запевнила вона.

Про тренди бізнесу в Польщі також розповів головний операційний директор компанії Newgate Investment Антон Гриценко.

За словами Антона Гриценка, польський ринок треба розуміти, зокрема його насичення та купівельний попит. Польський ринок – це кардинальна відмінність від українського ринку.

"Якщо ми говоримо, що в Україні існує дефіцит торгових площ і насичення відбувається спочатку в містах-мільйонниках, а потім в обласних центрах, але навіть не в усіх, і коли ми говоримо про невеликі міста, де зовсім складно відкрити якусь торгову точку, то у Польщі інша ситуація. У Польщі велике насичення торговими центрами, шопінг-парками, стріт-ритейлом, і люди не бояться інвестувати у будівництво торгових центрів навіть у містах з населенням 20-30 тисяч людей. В Україні це здається нереальним", — розповів Антон.

Завдяки такій тенденції у підприємця є можливість побудувати велику мережу магазинів із понад тисячею торгових точок по країні. До того ж у Польщі висока купівельна спроможність, тому є можливість торгувати високомаржинальними товарами.

При цьому варто враховувати високу конкуренцію у ритейлі. Пандемія призвела до того, що ряди підприємців, які торгували в середньому сегменті, очистилися, а на плаву залишилися сильні, хоча вони також стикаються з певними проблемами. А ті, у кого справи були гіршими, зараз стикаються з проблемами з наповнюваності товарами та орендодавцями.

"Зараз багато ритейлерів виходять із шопінг-центрів, щоб диверсифікувати свої ризики. Або паралельно відкривають свої магазини у шопінг-парках", — додав він.

Щодо підписання контрактів з орендодавцем, то варто звертати увагу на деякі речі. Наприклад, якщо це шопінг-парк, то з договору слід прибирати статтю витрати на маркетинг, а також варто звернути увагу на умови оплати комунальних послуг. Спочатку підприємець може сплачувати фіксовану суму за комунальні послуги, а з певного місяця сплачувати за лічильниками. Однак у шопінг-центрах сегмента прайм складно підписати такий контракт. Тому треба розуміти, у який сегмент ти заходиш і наскільки товар йому відповідає.