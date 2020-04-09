Из-за падения спроса новостройки могут остаться без аптек и магазинов

Резкое снижение спроса на новые квартиры привело к тому, что застройщики начали вносить изменения в концепцию своих жилых объектов.

Об этом пишет издание UBR.

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Из-за карантина большинство бизнеса находится на "паузе" и это может привести к тому, что коммерческие помещения некоторое время будет некому заполнять и покупатели в итоге не получат обещанный "инфраструктурный комплекс" в ЖК. Речь идет только о торгово-инфраструктурной составляющей жилых комплексов.

Если после карантина спрос не увеличится, то застройщики могут пойти на радикальные меры, а именно могут удешевлять свои проекты, используя строительные материалы по низким ценам. В первую очередь такая тенденция затронет ЖК эконом-класса.

Цена на строительные материалы непосредственно зависит от курса доллара и в случае, если после карантина стоимость $1 будет больше 29 гривен, соответственно стоимость стройматериалов пересмотрят и цена может вырасти до 10%.

Предложение и спрос

По оценкам участников на рынке, спрос на "первичку" в Киеве упал на 15%-20%, в некоторых случаях падение достигло 60-70%. Поэтому застройщики, которые реализуют проекты эконом-класса могут провести реконцепцию за счет инфраструктурного комплекса, чтобы улучшить его. Эксперты отметили, что к концу 2020 года около 40% строящихся ЖК эконом-класса по всей Украине могут пройти частичную реконцепцию.

Что изменится

Частичная реконцепция подразумевает собой пересмотр политики создаваемой инфраструктуры и придомового пространства. Это означает, что в домах эконом-класса и некоторых комфорт-класса вместо запланированных и обещанных застройщиками сервисов останутся пустые пространства. Например, это отсутствие в доме аптек, кафе или магазинов. Таким образом покупатели квартир останутся без определенного сервиса у дома. Как отмечают эксперты на рынке, что акцент на продаже почти полностью себя изжил.

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Тренды в будущем

Развитие рынка жилищного строительства в ближайшем будущем будет с более концептуальным подходом к планированию объектов инфраструктуры. А именно: микс продаваемых и сдаваемых помещений в долгосрочную аренду и понимание, каких ритейлеров привлекать, чтобы обеспечить жильцов определенным сервисом.

Несомненно, застройщикам выгодно придерживаться первоначальной концепции, чтобы привлекать новых покупателей жилья. А также это поможет сохранить статус ЖК до окончания его строительства.

Как изменить подход

С 2018 года при планировании строительства ЖК застройщики изменили подход к созданию концепта. В основном, они ставили акцент на обеспечении жителей комплекса различной инфраструктуры и зон отдыха. На сегодняшний день застройщики часто выставляют на продажу коммерческие площади и по сути лишают себя возможности воздействовать на покупателей этих площадей. Так как изначально при застройке могут быть заявлены к открытию одни объекты, а по итогу они могут быть другими.

Инвестор, который покупает коммерческую площадь зачастую сдает это помещение в аренду, а уже сам арендатор решает, как применить эту нежилую территорию. Поэтому будущие жители квартир сталкиваются с тем, что покупают жилье с учетом, что рядом будет построена детская площадка, детский сад, магазин или салон красоты, но по итогу инфраструктура может быть применена для других целей и объектов.

В данном случае застройщикам можно применять смешанные схемы, когда часть коммерческих помещений могут быть проданы, а некоторые останутся в собственности и управлении застройщика.

В условиях кризиса застройщикам нужно грамотно планировать объекты коммерческой недвижимости, чтобы привлекать больше покупателей жилого помещения. Соответственно выиграют те застройщики, кто создаст более продуманную инфраструктуру и коммерческую составляющую.