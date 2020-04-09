Рынок недвижимости Киева: цена метра падает, растет лишь стоимость аренды загородных домов

Пятая часть недостроенных жилых объектов на рынке Киева приостановила строительство, и их дальнейшая судьба пока находится в подвешенном состоянии. Об этом говорится в отчете аналитического центра Pro-Consulting.

"Как правило, это небольшие девелоперы, которые работают на рынке недавно и не могут похвастаться значительным количеством ранее сданных жилых объектов. Если девелопер останавливает строительство, потенциальные покупатели начинают переключаться на конкурентов. Поэтому среди этих 20% в первую очередь уйдут с рынка те, которые строят за счет продаж, у которых отсутствует финансовое плечо", — поясняют аналитики.

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Во время карантина уменьшились обращения в отделы продаж жилых объектов, и как следствие снизились сами продажи. С одной стороны, это связано с тем, что на бизнес потенциальных инвесторов негативно повлиял карантин, с другой стороны — неопределенность ситуации среди части людей, которая планировала приобрести себе жилье.

Однако те, у кого есть сбережения, находятся в ожидании акций, скидок, льгот и готовы покупать жилую недвижимость. Но большинство застройщиков предлагают фиксированный курс 24,8 -25,5 грн/$ и не готовы давать большие скидки.

Цены на первичном рынке жилья Киева в ближайшее время, утверждают аналитики, повышаться не будут, а даже наоборот: с начала марта 2020 года средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Киеве замерла по текущее время в долларовом эквиваленте. А в гривне средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке Киева и вовсе снизилась: с 26 тысяч грн на момент начала карантина до 25 тысяч грн по состоянию на 6 апреля 2020 года.

"У основных застройщиков Киева есть накопленные денежные сбережения, поэтому они готовы сидеть без продаж вплоть до осени, чем сильно будут демпинговать на рынке или вовсе продавать в минус. На руку новостройкам также играет сейчас то, что во время карантина вторичный рынок и вовсе пока не работает", — говорится в отчете компании.

В 2019 году себестоимость строительства увеличилась в среднем на 35%. На данный момент затрудняется поставка строительных материалов, доставка строительных бригад и наблюдается уменьшение подрядчиков. Поэтому в случае увеличения стоимости строительных материалов и/или повышения курса доллара, себестоимость строительства может вырасти (уже сейчас прослеживается тенденция к росту на 10-15%). Но если количество строительных площадок будет уменьшаться из-за остановки строительства, то себестоимость строительства будет сдерживаться от повышения. Цены незначительно будут повышаться и после карантина: основные застройщики докажут свою надежность и высокую репутацию за счет отсутствия остановок строительства объектов. Но в целом баланс на рынке спустя время стабилизируется — частично снизится как спрос (после заморозки некоторых строек люди будут менее активно вкладывать деньги в недвижимость), так и предложение.

Что касается рынка аренды жилой недвижимости, нынче образовался тренд в пользу загородных домов и дач, стоимость аренды которых уже поднялась в среднем на 15-20%, даже несмотря на то, что в Киеве стоимость аренды жилья в целом снизилась на 10-15% (для новых арендаторов) из-за понижения спроса: количество сделок по аренде жилой недвижимости в марте снизилось практически вполовину, по сравнению с мартом прошлого года.

Большинство иногородних студентов и работников, которые были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, покинули съёмное жилище, опасаясь, что карантин может продлиться, а компании, в которых они работали, находятся в подвешенном положении.

Ввиду этого, как пишет "Лига Бизнес", рынок аренды жилья замер впервые за историю независимой Украины. "Коронавирус доказал, если закрыть границы, то останавливается все, даже рынок аренды", — отметила гендиректор группы компаний KDU-realty group Елена Маленкова.

За время карантина из киевских съемных квартир съехало около 15% арендаторов. Сейчас на рынке простаивает около 11 тысяч квартир, сообщил, в свою очередь, директор консалтинговой компании City DevelopmentSolutions Роман Герасимчук.



Некоторые арендодатели, чтобы не потерять своих текущих арендаторов, предлагают арендные каникулы или скидки до 50%.

Тем не менее, арендный рынок всегда одним из первых входит в кризис, но также одним из первых из него выходит. Поэтому после спада пика эпидемии, начала нового учебного года и восстановления прежней работы многих предприятий, столичный рынок аренды будет оживляться, а вслед за повышением спроса, вырастет и стоимость аренды к прежним уровням цен.