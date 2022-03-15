Аптеки, заправки та супермаркети: де і як зняти гроші на касі

Карта карткою, а готівка все одно потрібна – з кожним днем все більше ритейлерів поєднують зусилля, щоб допомогти українцям вирішити цю проблему. Delo.ua публікує найбільш актуальні інструкції та список торгових точок, де зняти готівку з банківської картки сьогодні можна легко і швидко.

Банкомати, що не працюють, та потреба у готівці у воєнний час спонукають ритейлерів запускати нові опції — видачу готівки на касі. Сьогодні це можна зробити на касах супермаркетів, що працюють, аптек та АЗС за умови, що ви там щось купуєте.

В яких магазинах та скільки грошей можна зняти на касі

Можливість зняти готівку першою наприкінці лютого запустила Fozzy Group — зробити це можна на касах у "Сiльпо", "Thrash! Траш!" та "Фора".

У мережі супермаркетів "Сiльпо" зняти гроші на касі можна з 26 лютого. Доступна для зняття сума – до 6000 гривень в одному чеку.

У всіх працюючих маркетах "Thrash! Траш!" також є можливість зняти до 6000 гривень в одному чеку. Оплачуючи покупку на касі карткою, потрібно повідомити касира, що ви плануєте зняти необхідну суму.

У цій мережі операції зі збільшеним лімітом підтримують всі картки MasterCard. З карток Visa, як і раніше, можна зняти суму до 500 гривень за одну транзакцію, але їх може бути кілька.

У магазинах "Фора" також можна зняти гроші на касі, проте можливі труднощі, якщо недостатньо готівки в касі або через технічні несправності у роботі терміналів.

Щоб зняти готівку у "Форі", потрібно вибрати товар на будь-яку суму, перед оплатою повідомити касира про бажання зняти гроші на касі магазину. Потім потрібно оплатити покупку карткою Mastercard або Visa та отримати гроші разом із покупкою. Мережа дозволяє зняти до 6 000 гривень в одному чеку.

З 1 березня можна зняти гроші на касі та в "АТБ-Маркет". Кожен покупець магазину може зняти на касі до 6 000 гривень готівкою з платіжної картки будь-якого банку за умови безготівкової оплати на будь-яку суму. На касах магазинів, де видають готівку, розміщені відповідні оголошення щодо можливості скористатися цією послугою.

З 7 березня в Ашані також можна зняти гроші на касі. Так, максимальна сума на 1 чек – 6000 гривень. Послуга вже доступна в магазинах: Ашан Кільцева (Київ), Ашан Сокільники (Львів), Ашан Чорновола (Львів), Ашан Південний (Львів), Ашан Лівобережний (Дніпро), Ашан Зоряний (Дніпро), Ашан Київська (Житомир) та Ашан Хотинська (Чернівці). Надалі компанія планує підключати інші магазини.

З 9 березня зняття готівки на касі запустили у торгових центрах "Епіцентр" та "Нова Лінія" у різних регіонах України. Покупці ТЦ у разі потреби можуть зняти готівку на касах при розрахунку за придбаний товар. Максимальний ліміт зняття готівки з карток Visa та MasterCard складає 6 000 гривень за одну операцію.

На звичайних касах і на касах самообслуговування магазинів NOVUS також можна перевести в готівку гроші. Продуктова мережа переводить у готівку до 6 000 гривень на лінійних касах та до 1 000 гривень на касах самообслуговування. Для цього потрібно зробити покупку на будь-яку суму. У компанії зазначили, що для пошуку найближчого працюючого магазину потрібно зателефонувати до кол-центру мережі.

На касах VARUS також можна зняти до 6 000 гривень. Ритейлер працює з картками всіх банків.

Зняти гроші на касі в аптеці

Крім продуктових супермаркетах перевести в готівку гроші можна на касі в аптеках. Цю послугу пропонують в аптеках АНЦ, Копійка, 911, Шар@, Аптека Оптових Цін, Аптека 03, Аптека низькі ціни №1, Дешево, Партнер, Перша Аптека, Біла Ромашка. Як і у супермаркетах, можна зняти до 6 000 гривень за умови, що ви щось купуєте. Про бажання перевести в готівку гроші потрібно повідомити фармацевту перед оплатою карткою.

В АНЦ зазначили, що з початку війни вже 60 тисяч людей по всій Україні отримали готівку через каси аптек мережі.

На яких АЗС можна зняти готівку

Знімати готівку також можна в мережі АЗС ОККО. На заправках ця послуга працює за таким же принципом, як у супермаркетах та аптеках. За один чек можна зняти до 6000 гривень. Якщо потрібна велика сума, доведеться зробити ще одну покупку. Щоб дізнатися, на якій із найближчих заправок ОККО є така можливість, потрібно зателефонувати на гарячу лінію та уточнити адресу заправки, оскільки ця опція доступна не на всіх заправках мережі.

Також готівку можна зняти на АЗС БРСМ-Нафта, WOG та Укрнафта. Процес та сума, яку можна зняти на касі, скрізь однакові.