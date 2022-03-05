На сайте сети ОККО работает онлайн-мониторинг действующих АЗК

Пользователи сайта ОККО могут в режиме реального времени узнать актуальный режим работы АЗК в городах Украины.

Так, используя карту, которая есть на официальном сайте компании, можно увидеть текущий статус работы АЗК сети ОККО.

Нажимая на конкретную заправку, можно увидеть режим работы, какое топливо есть в наличии, форму оплаты за заправку и ограничения на объем топлива, если таковой установлен в регионе.

Это сделано для того, чтобы пользователи могли лучше планировать свои маршруты передвижения по стране и получали весь необходимый сервис без дополнительных усилий.

Также напомним, что в компании ОККО работает "горячая линия" 0 800 501 101, где можно уточнить всю необходимую информацию.

Напомним, на работающих на сегодня в Киеве и Киевской области АЗК OKKO увеличены лимиты продажи 92 и 95 бензина с 20 до 50 литров для одного клиента.

Дизельное топливо продают снова без ограничений на заправках сети по всей Украине.